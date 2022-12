¿Celebró María Pombo el gol de Morata con la selección española? Toda la verdad

María Pombo es una fiel seguidora de la selección española que ha tenido en su ex novio, Morata su jugador estrella de un partido que dejó al país con mal sabor de boca. Después de que se ganará a Costa Rica con un mítico 7 a 0, la selección de Luis Enrique ha perdido gas, pero no seguidores. El país ha sufrido con Japón y se debate entre si María Pombo celebró el gol de la selección o no, una duda que las redes sociales nos han resuelto.

Esta es toda la verdad sobre la celebración del gol de Morata de María Pombo

La influencer María Pombo es la ex novia de Álvaro Morata, la conocimos gracias a este futbolista y ha creado un imperio con sus consejos de moda. Una estudiante de Turismo que pasó de ser una más de una larga lista de conquistas a tener un nombre propio en las redes sociales de nuestro país.

Las Pombo son una familia de lo más única que ha estado al pie del cañón cada vez que ha jugado la selección española. Álvaro Morata se ha convertido en la revelación de este Mundial de Futbol de Qatar. Gracias a él se han salvado de un final de lo más triste, sin su gol, la selección habría quedado eliminada en favor de Alemania que sí ganó a Costa Rica.

María Pombo con la camiseta de la selección viendo a Morata

La relación entre Morata y Pombo se rompió hace años, ambos han rehecho su vida y tienen hijos. En el caso de Morata es padre de familia numerosa, pero eso no impide que siga habiendo ese morbo propio de las ex parejas. María ha estado pendiente de los pasos de la selección y en consecuencia de su ex novio.

Álvaro Morata ha sido la gran revelación de una selección española con la que se puede celebrar varios triunfos. María Pombo ha estado pendiente de cada uno de los pasos de su ex y como consecuencia de su ex pareja. Morata ha sido el protagonista y como consecuencia no ha habido más remedio que levantarse y abrazarse al descubrir que se había ganado el pase gracias a su gol.

Todo el país ha celebrado un gol que se ha convertido en un pase de oro, Álvaro Morata el ex de María Pombo es el héroe nacional de una selección que empezó bien, pero perdió parte de la carga en el camino.