Casa con dos plantas y jardín en una urbanización de lujo: así vive hoy Ronna, la viuda de Papuchi

Ronna Keitt conoció a Julio Iglesias Puga, popularmente conocido como «Papuchi», en 1990 y durante un tiempo hubo muchos que pusieron en duda esta relación. No obstante, la pareja contrajo matrimonio y estuvo unida hasta el final. Ronna es la viuda del mencionado doctor y en ningún momento ha intentado hacer negocio con este tema. Su repercusión mediática es incuestionable, aunque siempre se ha mantenido al margen y ha estado alejada del foco mediático. Durante un tiempo vivió en Miami y ahora reside en una urbanización de lujo donde lleva una vida repleta de comodidades. Tal y como ha trascendido, en la herencia de su marido le ha ayudado a salir adelante, aunque no podemos olvidar que ella también ha tenido su propia carrera.

Según los datos que hemos recopilado, Ronna Keith tiene 62 años y reside en una lujosa urbanización conocida como Jacksonville Golf and Country Club. Este complejo está situado en Florida y es uno de los más exclusivos del momento, de hecho, muchos empresarios están deseando que se quede alguna casa libre para adquirirla, pero de momento todo está vendido. Siguiendo la información que se proporciona en la página oficial de este complejo, la playa más cercana está a 10 minutos y lo mejor de todo es que es una zona que disfruta de vigilancia las 24 horas del día. Es decir, es un lugar seguro para los pequeños de la casa.

Ronna Keith les ha explicado a sus hijos, Jaime y Ruth, cuáles son sus orígenes y se siente muy orgullosa de haber estado casada con el doctor Puga. Por ese motivo, siempre que tiene ocasión sale de Estados Unidos para viajar a España y recordar los momentos que vivió al lado de su marido. Hace unos años era relativamente habitual verla por Peñíscola, aunque los vecinos de la zona prometen que hace mucho que no pasa por allí.

Así es la casa de Ronna Keith

Podemos decir que Ronna Keith ha dejado atrás Castellón para saborear su día a día en Floria, aunque eso no quiera decir que haya olvidado su pasado en España. Únicamente esta disfrutando de una etapa distinta y, por suerte, su residencia le permite sentirse a gusto. Tal y como hemos adelantado, su casa se encuentra en una urbanización de prestigio, rodeada de un vecindario selecto en el que predominan médicos, empresarios y famosos con un alto poder adquisitivo. Aunque las viviendas de la zona suelen superar los dos millones de dólares, la suya no es una mansión ostentosa. Construida en los años 90, cuenta con 249 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con cuatro habitaciones y tres baños. Según informan en Telecinco, la cocina, uno de los espacios más destacados de la vivienda, ha sido renovada.

En cuanto al interior, Ronna ha optado por una decoración de estilo tradicional, marcada por tonos cálidos y un ambiente acogedor. Las paredes pintadas en un amarillo suave iluminan las estancias y evocan el estilo americano conocido como cozy, en el que priman el confort y la sensación de hogar. Cada rincón guarda detalles personales y recuerdos de su historia, entre los que destacan fotografías y objetos vinculados a su matrimonio con Julio Iglesias Puga. Gracias a este detalle podemos comprobar que todavía tiene presente a su marido, gesto que le acerca a su antiguo hijastro, Julio Iglesias.

La relación de Ronna con Julio Iglesias

Ronna Keith y Julio Iglesias siempre han tenido buena relación y nunca han estado enfrentados. El cantante le puso impedimentos a su padre y aceptó sus últimas voluntades. Es decir, no le molestó que le dejase parte de su herencia a Ronna, al contrario. Pero, en ¿qué consistía este patrimonio?

El legado material que dejó el doctor Iglesias Puga supuso un importante respaldo económico para Ronna Keith, quien supo gestionarlo a la perfección. Después de la muerte del doctor, la protagonista de nuestra noticia pasó a ser dueña de dos pisos en Madrid, un apartamento en Peñíscola y otra residencia en Filadelfia. Sin embargo, no se limitó a vivir de esto, sino que utilizó parte del capital para adentrarse en el mundo empresarial, fundando varias compañías. Una de las más relevantes está enfocada en la extracción y comercialización de gas y petróleo. Durante este camino contó con el respaldo de Julio Iglesias y ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común.

Ronna dio carpetazo a la fama y empezó una nueva vida. «Llevo muchos años sin hacer entrevistas o salir en una revista. Nunca me presento en la televisión. Deseo mantener mi vida y la de mis hijos de una forma privada», explicó en 2020, dejando claro que prefería una existencia discreta. Si bien en los primeros años aceptó que sus hijos fuesen fotografiados, terminó reconociendo que había sido un error y optó por preservar su intimidad. Esta postura cuadra perfectamente con los valores de Julio Iglesias y quizá sea la clave de la buena conexión que hay entre ambos.