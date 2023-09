¿Qué pasó con la mujer de Papuchi? Así están hoy Ronna Keitt y sus hijos

2005 marcó un antes y un después en la vida de Ronna Keitt, la última mujer que tuvo Papuchi, el famoso padre de Julio Iglesias. También fue conocido como doctor Puga y durante un tiempo era un rostro habitual en las revistas del corazón. Falleció el año citado anteriormente y desde entonces Ronna ocupó un discreto segundo plano. Tuvieron dos hijos en común que con hermanos de Julio Iglesias, de hecho disfrutan de un contacto estrecho. Sin embargo, el cantante vive fuera de España y no les ve con frecuencia, pero está pendiente de ellos y les ayuda en todo lo posible. Pero, ¿cómo empezó esta historia?

Para entenderlo todo hay que remontarse a 1990, cuando pillaron a Papuchi de la mano de una desconocida mujer. Los paparazzi de la época no tardaron en descubrir quién era: se llamaba Ronna Keitt y estaba enamorada del doctor. Tanto es así que no tardaron en casarse. Él tenía 65 años y ella 27, pero la edad nunca fue un problema para ellos. “Vi pasar a una morenita muy guapa y muy mona y a mí me encantan las morenitas”, explicó Papuchi cuando se descubrió el romance.

La actualidad de Ronna y sus hijos

Ronna Keitt estaba licenciada en medicina y tenía una carrera brillante por delante, pero interrumpió sus planes para centrarse en su relación con el doctor Puga. En aquella época era un personaje emblemático para la crónica social, por eso todos sus movimientos generaban tanta expectación. El padre de Julio Iglesias aseguró que en un primer momento no pretendía tener una relación estable, pero no pudo controlar sus sentimientos. “En un principio, cuando la conocí, pensé que Ronna iba a ser una relación esporádica. Una especie de entretenimiento, como otros muchos que he tenido, pero me enamoré”, comentó al respecto.

En 2001 pasaron por el altar y poco después Ronna se quedó embarazada. Al poco tiempo de dar a luz anunció que estaba esperando un nuevo bebé, pero lamentablemente Papuchi murió antes de conocerle. Julio Iglesias adoptó una postura discreta durante todo este tiempo, pues sabía que cualquier palabra iba a generar polémica y no quería tener problemas con su padre. Sin embargo, su hijo Julio José ha asegurado que tanto el cantante como su mujer están en contacto con Ronna.

El gran cambio de Ronna Keitt

Ronna Keitt ha experimentado un gran cambio en los últimos años, de hecho apenas hay información reciente sobre ella. Cuando estaba con Papuchi hablaba mucho con la prensa, pero realmente era porque él se sentía muy cómodo delante de las cámaras. Protagonizó momentos divertidos y siempre tenía unas palabras amables para los reporteros que le estaban esperando en su domicilio. Fue muy cariñoso con los periodistas que coincidieron con él.

Los hijos pequeños de Papuchi, sus grandes herederos

Papuchi sabía que Julio Igleisas y el resto de su familia disfrutaba de una posición económica desahogada, así que dio un paso adelante. Decidió que toda su fortuna la heredarían Ronna y sus hijos pequeños, Jaime y Ruth, y nadie le puso ningún problema. Este patrimonio estaba compuesto por cuatro casas: dos en Madrid, una en Peñíscola y otra en Filadelfia.