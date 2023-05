Carlos Alcaraz podría tener novia y su identidad es una locura: una famosísima cantante

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los grandes iconos mediáticos del momento y su figura, con sólo 20 años recién cumplidos –el 5 de mayo–, supera ya los límites del deporte. El tenista español es el actual número uno del ranking ATP y la nueva estrella de este deporte, pero su vida personal también genera mucho, muchísimo interés. Hasta el momento sabemos de la cercanía de Carlitos con su familia, que pasa mucho tiempo con su equipo de trabajo y que está muy activo en redes sociales. Lo que no conocíamos es que podría tener o haber tenido novia recientemente, y que esta sería ni más ni menos que una artista musical conocida internacionalmente.

Alcaraz desveló hace unos meses que estaba soltero y, desde entonces, los rumores no se han hecho esperar a la hora de buscarle novia. Sin embargo, la vida del tenista es muy complicada por el ajetreo y los constantes viajes a lo largo del mundo, por lo que Carlos no ha sido relacionado con nadie que pasara de los cuchicheos iniciales. Hasta ahora.

No se trataría de una relación actual, necesariamente, ya que no hay muchos más detalles sobre ello, pero la periodista Laura Fa, especialista en temas del corazón, deslizó que Carlos Alcaraz podría haber tenido un escarceo amoroso con una cantante española que en estos momentos es tanto o más famosa que él a nivel internacional. Hablamos de Ana Mena, quien tanto en España como en Italia cuenta con un fandom impresionante y cuyos últimos temas le han llevado al éxito en otras zonas de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

Tal y como dictan estas informaciones, Carlos Alcaraz y Ana Mena habrían estado quedando como ‘novios’ durante dos meses, en los que se vieron en varias ocasiones con gran complicidad. Ella es algo más mayor que él –26 años por los 20 de Carlitos– pero ambos son estrellas emergentes a nivel internacional gracias al éxito en el mundo del tenis y de la canción, y aunque esto es lo que les habría llevado a hacer ‘match’ tras conocerse, es el motivo también por el que su relación no habría ido a más. Entre conciertos de una y torneos de otro, resulta imposible que estén juntos por el mundo. Así, muy complicado entablar un vínculo sentimental.

Alcaraz y su ‘novia’ de La Isla de las Tentaciones

Además de Ana Mena, en la misma información se daba por hecho que la cantante no era la única relación que Carlos Alcaraz había tenido en los últimos tiempos y que, hasta ahora, no había salido a la luz en los medios de comunicación. El vigente campeón del US Open o el Mutua Madrid Open, entre otros, habría estado quedando también con Melodie Peñalver, concursante de la segunda edición de La Isla de las Tentaciones, con la que, igual que sucediera previamente en las carnes de Cristian y Beltrán, el amor tampoco habría fructificado pese a sus encuentros con todo un número uno del tenis mundial.