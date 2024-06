La cariñosa carta de Sara Carbonero a uno de sus seres más queridos

El pasado 2 de junio tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Sara Carbonero: el cumpleaños de su hijo Lucas, fruto de su historia de amor con Iker Casillas. El pequeño cumplió ocho años y tuvo una conversación con su madre antes de que esta le felicitase públicamente. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Carbonero es celosa de su intimidad y siempre intenta mantenerse al margen de la prensa, sobre todo desde que se separó de Casillas en 2021. Sin embargo, hace pequeñas excepciones y se siente cómoda compartiendo ciertas cosas con su ejército de seguidores, por eso se lanzó a las redes para celebrar la citada fiesta.

Lucas pidió a Sara Carbonero que compartiese fotografías que no fueran recientes. El motivo ha emocionado a los fans de la periodista. «Mamá, este año felicítame con fotos de cuando era pequeño, por favor. ¿Por qué cariño? Es que era tan feliz. Ahora también, ¿eh? Pero bueno, es que así me ayuda a recordar de dónde vengo para saber dónde voy», le dijo. Como no podía ser de otra forma, Sara cumplió con este deseo y publicó un carrusel muy especial donde había instantáneas de su hijo desde que nació hasta la actualidad.

En más de una ocasión, la comunicadora ha demostrado que tiene un gran talento literario y para conmemorar el cumpleaños de su hijo ha hecho gala de esta destreza. Le ha escrito: «Hoy es tu día, el día que llevas esperando exactamente los otros 364. El día que vives con más ilusión de todos. Desde que naciste supiste que ibas a ser una revolución vital en casa, que buscarías tu hueco y tu manera de decir estoy aquí: soy diferente y único. Lo que no intuíamos era el nivel de aprendizaje que viviríamos contigo cada día».

La felicidad de Sara Carbonero

Lamentablemente Sara tuvo que enfrentarse a un problema de salud muy delicado, pero este bache no logró borrarle la sonrisa, al contrario. Su experiencia ha servido de fuente de inspiración para muchas personas que sean visto en una situación parecida. Ahora Carbonero puede presumir de ser una mujer valiente y luchadora, dos valores que ha intentado transmitir a sus hijos. El pequeño se llama Lucas y el primogénito Martín. Ambos disfrutan de una relación muy especial con Iker Casillas, a pesar de que viven con la periodista desde que el ex matrimonio formalizó la separación.

Carbonero ha ensalzado las virtudes de su hijo menor para que todo el mundo pueda conocerle un poco mejor. «Tu rebeldía, sentido del humor, tus ocurrencias, tu curiosidad sin límites, tus ojos siempre abiertos al mundo, tu sonrisa inigualable. Consigues meterte a la gente en el bolsillo sin pretenderlo. Vas dejando huella allá por donde pasas. Nuestra rockstar, el más bailongo y descarado, el que no se conforma ni sigue patrones. El más disfrutón, pero también el más responsable, el colibrí, el alma libre. La sinceridad sin límites ni filtros. Y bajo todo esto tan evidente, tu sensibilidad, tus ganas de que todo el mundo esté feliz a tu alrededor. Todo lo que sabes, todo lo que callas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Sara se extiende orgullosa de todo lo que ha conseguido Lucas hasta la fecha. Según cuenta, es un niño con mucho talento que dentro de muy poco se comerá el mundo porque brilla en diferentes facetas, pero lo más importante es que tiene un corazón enorme y que será completamente libre para hacer lo que le haga feliz.

Sara Carbonero: «Me toca darte las gracias»

La ex mujer de Iker Casillas no solo ha felicitado al pequeño de la casa, también le ha agradecido todo lo que ha hecho por ella últimamente. Insiste en que Lucas tiene tanta fuerza que es capaz de hacer feliz a toda la familia en cuestión de segundos. Su sentido del humor ha salvado a Sara en muchas ocasiones y es un buen momento para dar valor a esta virtud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Hoy me toca darte las gracias por salvarnos tantas veces con tus carcajadas y ocurrencias. Por pintarnos un horizonte lleno de luz y esperanza. Por hacernos la vida fácil, por haberte adaptado a tantos cambios. Por las veces que ha ido a un ritmo que no era el tuyo sin rechistar, por tus no pasa nada», ha relatado en su exitoso perfil de Instagram.

Para concluir su mensaje ha escrito: «Disfruta como tú sabes, pequeño maestro. Te queremos tan fuerte que nos explota el corazón. No cambies nunca, por favor. Eres necesario. Contigo somos mejores. Felices 8 (ya sabes, infinito tumbado, lo que te queremos y hacia dónde vamos). Pásalo bien, manojito de alegría. Y nunca dejes de volar. Te amo». Sin duda, una carta que ha emocionado a todos aquellos que aprecian a Sara Carbonero.