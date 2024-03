La gran preocupación de Sara Carbonero por la salud de su madre

Sara Carbonero es uno de los rostros más emblemáticos de nuestra crónica social y cualquier cosa que le pasa termina convirtiéndose en tendencia. La periodista preocupó a propios y a extraños al compartir una imagen en un hospital madrileño, el mismo donde luchó contra el cáncer. Esta coincidencia hizo saltar todas las alarmas, pero Carbonero es muy reservada y se negó a dar ciertas explicaciones. Sus más de tres millones de seguidores de Instagram se mostraron realmente preocupados, aunque los hechos demuestran que la exmujer de Iker Casillas no tiene ningún problema médico, aunque sí está preocupada por alguien.

Según informan diversas fuentes, Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, está atravesando un momento complejo y ha tenido que pasar unos días en el hospital. La comunicadora ha estado bastante preocupada por ella, de ahí el extraño texto que publicó en sus redes sociales. Poco después se dejó ver con sus hijos en una gasolinera de Madrid, justo antes de empezar la Semana Santa. Este detalle demuestra que Sara se encuentra bien. Ella no era la que estaba ingresada en el hospital cuando publicó la ya famosa imagen. Lo único que estaba haciendo era visitar a su progenitora.

Goyi Arévalo cuenta con el apoyo de Sara Carbonero y de su otra hija, Irene. La familia de la periodista es bastante discreta e intenta no llamar la atención de la prensa. Justo después de separarse de Iker Casillas, el círculo de Sara ocupó un papel principal en los medios de comunicación, aunque todos sus miembros lograron guardar silencio. Lo cierto es que Iker perdió la batalla mediática, pues gran parte del público se posicionó al lado de Sara.

La preocupación de Sara Carbonero

Sara revolucionó las redes al compartir un vídeo desde la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, centro en el cual fue operada de urgencia en noviembre de 2022. Acompañó las imágenes de unas palabras que no todo el mundo supo entender. «Me produce una extraña alegría que en la habitación 678, justo en este momento, alguien lee exactamente el mismo libro que yo, probablemente en el mismo sofá de polipiel, con la misma incertidumbre. En los pasillos y en la cafetería me cruzo con muchísimas personas que siempre dejan paso en el ascensor y saludan sonrientes, como lo hago yo», empezó diciendo.

La polémica no se hizo esperar y Carbonero, haciendo honor a la prudencia que siempre le ha caracterizado, se limitó a guardar silencio para proteger la intimidad del paciente. Lo que sí hizo fue publicar una fotografía de sus zapatillas para demostrar que únicamente estaba en el hospital de visita. No dijo quién tenía problemas, pero el paso del tiempo ha jugado en su contra y alguien ha filtrado que la que está atravesando un momento complejo es su madre Goyi, quien en su momento fue suegra de Iker Casillas.

«Los ramos de flores inundan las habitaciones y traen la primavera a cada rincón gris. A través de la ventana observo que la gente en la calle está de manga corta y yo duermo con dos mantas. Lo de dormir, es un decir», escribió Sara. Estas palabras removieron muchos sentimientos, pero afortunadamente ella se encuentra bien. Lo complicado es que es su madre la que debe recibir atención médica, por eso la periodista está tan preocupada.

¿Dónde vive la madre de Sara Carbonero?

Goyi Arévalo ganó mucha popularidad después de la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, fechada en 2021. La exsuegra del empresario guardó silencio en todo momento y jamás ha tirado tierra sobre el padre de sus nietos. Pero todo el mundo sabe que es el gran apoyo de Sara, a pesar de que vive fuera de Madrid y no pasan demasiado tiempo juntas. No obstante, fuentes cercanas a la familia aseguran que Goyi cada vez pasa temporadas más largas en la capital. No obstante, donde realmente se siente cómoda es en Corral de Almaguer, el pequeño pueblo toledano del que procede.

Sara Carbonero se ha convertido en una de las creadoras de contenido más importantes de los últimos tiempos. Dejando a un lado su trayectoria periodística, ha creado una firma de ropa junto a su compañera Isabel Jiménez. La marca se llama Slowlove y se caracteriza por fabricar prendas con materiales sostenibles. Este proyecto ha conseguido que Isabel y Sara se vuelvan inseparables, tanto es así que la presentadora de Telecinco ha acompañado a Carbonero durante sus peores momentos.

Lamentablemente Sara tuvo que luchar contra el cáncer y durante todo este tiempo contó con el respaldo de Isabel Jiménez. Disfrutan de una relación excelente y cargada de compromiso. La lealtad entre ambas es más que evidente, tanto es así que fue Isabel la que logró que Carbonero volviera a creer en el amor después de romper con Iker Casillas.