El cambio radical de la ganadora de ‘Gran Hermano’ que muy pocos recuerda: reaparece tras 16 años

La nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’ está dando muy buenos momentos y la audiencia se ha dividido en dos grupos completamente diferenciados: los que apoyan a Karina y los que consideran que está interpretando un personaje. Lo cierto es que la cantante ocupa gran parte del protagonismo del concurso, aunque algunos de sus compañeros también están generando mucha repercusión. Es el caso de Carmen Alcayde, quién ha sido señalada porque supuestamente tiene un novio secreto fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

La polémica está servida y en los últimos días no se habla de otra cosa, pero ¿qué fue de los antiguos concursantes de ‘Gran Hermano’? Una de las ganadoras más míticas del programa ha experimentado un gran cambio, tanto físico como personal. En su momento llamó la atención de muchos medios, pero hace años que no se sabe nada de ella. ¿De quién estamos hablando? De una mujer que está irreconocible. Ha cambiado su peinado y su estilismo.

La identidad de la concursante

Han pasado 16 años desde que Judit Iglesias, ganadora de ‘Gran Hermano 9’ conquistara a los espectadores de Telecinco y se convirtiera en la estrella de la cadena. Gran parte del público le había perdido la pista, pues su trayectoria actual es completamente discreta y ya no está interesada en trabajar en televisión. Sin embargo, ha reaparecido por sorpresa en ‘Así es la vida’, programa presentado por Sandra Barneda. Ha contado que sigue siendo una gran admiradora de ‘GH VIP’, pero considera que su etapa en el concurso ya pasó. No tiene intención de retomar su faceta como personaje público.

La gallega ha causado una auténtica sensación tras su regreso a los platós. Cuando estuvo en el famoso concurso se caracterizaba por llevar un estilismo gótico y una larga melena morena. En estos momentos su físico es muy diferente: ya no viste solo de color negro y se ha cambiado el color del pelo. Ahora es rubia. «Cada vez tengo más canas, por lo que tengo que ponerme el pelo más claro», explicó Judit después de que Sandra Barneda le preguntase por su notable evolución.

Las nuevas declaraciones de Judit Iglesias

Judit se hizo muy famosa y su victoria en ‘Gran Hermano’ le situó en una posición privilegiada. Sin embargo, nada dura para siempre y realmente ella nunca tuvo especial interés en trabajar en los medios, así que tampoco pasó a la acción cuando cayó en el olvido. «Me reconocían en cualquier parte durante algo más de un año. Yo pensé que se olvidarían de mí más rápidamente porque me abrumaban bastante. Tengo que decir que la gente era encantadora, me decían muchas cosas buenas, pero aún así me sentía abrumada porque no sabía qué contestar, cómo responderlos ante tanto cariño», explica en ‘Así es la vida’.

Su opinión sobre ‘Gran Hermano VIP’

La famosa y querida ganadora ha dado su opinión sobre la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’ e incluso se atrevido a decir quién quiere que gane el concurso. «Voy con Albert, sin lugar a dudas es mi ganador. No quiero pensar en quiénes pueden ganar ni en los tres finalistas porque solo lo veo a él. Lo tengo clarísimo», ha confesado haciendo referencia al influencer Albert Infante.