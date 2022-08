Todo sobre la vida más personal de Carmen Alcayde: sus hijos y su historia de amor con su marido

Carmen Alcayde es una de las presentadoras de Telecinco más conocidas, una mujer cuya vida personal mantiene al margen de su trabajo. Su historia de amor con su marido es uno de los episodios que ella misma ha relatado para que todo el mundo sea consciente de la suerte que tiene. Madre de 3 hijos, es una experta compaginando la vida personal y profesional con gran maestría. Toma nota de los aspectos más personales de una mujer que se ha ganado a pulso un puesto en Telecinco, Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde su vida más personal: hijos y su historia de amor con su marido

View this post on Instagram A post shared by Carmen Alcayde (@alcayde_carmen)

Eduardo Primo Arnau es el marido de Carmen Alcayde con quien lleva 28 años. La historia de amor de esta pareja se ha convertido en una de las que salen en las películas. Un amor de verdad inquebrantable y a primera vista, no se puede pedir nada más. Ambos reconocen que el secreto de su relación de pareja es la diversión.

Las risas y la alegría están garantizadas en una casa con 3 niños. Esta familia numerosa tiene la suerte de contar con unas bases solidas que la han llevado a ser una de las más envidiadas de las redes sociales. Las imágenes que Carmen Alcayde comparte en redes sociales son de postal, actividades en familia y muchas sonrisas es lo que vemos casi a diario en ellas.

Carmen de once años, Eduardo, de 10 años y Olivia, de seis años son la alegría de la casa. Estos pequeños han puesto el broche de oro a una relación casi 3 décadas de amor incondicional. Aunque Alcayde ha compartido una parte muy intima de su papel de madre, el hecho de tener algunas dificultades para concebir, algo que comparte con muchas mujeres que la siguen en las redes sociales.

Tal como explica en Instagram: “Siempre quise ser madre, pero el camino no fue fácil. Pensé que no llegaría a serlo, pero al final llegaron tres. Aún hoy no me lo creo, aún hoy me estremezco al veros. Sois mi vida, hijos. Me dais mucho más de lo que imagináis”. Carmen es todo corazón y así lo demuestra en cada una de sus publicaciones.

La colaboradora de Sálvame agradece cada día en familia o en un trabajo que le apasiona. Una cara conocida de Telecinco que fuera de los platós comparte risas y grandes experiencias con su familia numerosa en las rees sociales.