El calor inusual está regresando una vez más, y sabemos cuánto durará: el pronóstico es cada vez más claro

El breve respiro térmico que ha vivido España durante los últimos días tiene fecha de caducidad. Las temperaturas volverán a subir a partir del fin de semana y el ambiente será de nuevo plenamente veraniego en buena parte del país. Las previsiones de la AEMET apuntan a máximas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en algunas zonas, mientras el episodio cálido podría mantenerse durante buena parte de la próxima semana.

El cambio llegará después de un descenso notable de las temperaturas provocado por el paso de un frente que dejó valores mucho más propios de comienzos de otoño en diferentes puntos. Sin embargo, la situación será temporal. Según las previsiones de la AEMET, una nueva configuración anticiclónica favorecerá la estabilidad y permitirá que el aire cálido vuelva a ganar protagonismo sobre la península.

Subida desde el domingo

La recuperación térmica comenzará a hacerse evidente durante el fin de semana y será especialmente destacada a partir del domingo. Los modelos apuntan a subidas de entre 5 y 10 grados en determinadas zonas, con un ambiente mucho más cálido de lo habitual para mediados de septiembre. El sur y algunas áreas del interior serán las regiones donde más se notará este nuevo episodio.

El nuevo ascenso llega después de un verano excepcional en España. Según la AEMET, 2026 ha dejado el verano más cálido desde que existen registros, con una temperatura media de 24,5 grados y 61 días bajo condiciones de ola de calor, frente a los 41 del anterior récord, registrado en 2022.

¿Cuánto durará?

El episodio alcanzaría su punto más destacado entre el comienzo y la mitad de la próxima semana. Después se espera un descenso progresivo, aunque las temperaturas podrían continuar por encima de los valores habituales en numerosas zonas. En el sur y el sureste el calor será más persistente, mientras que el norte podría recuperar antes valores más moderados.

Por ahora, por tanto, el verano se resiste a desaparecer. Tras unos días de temperaturas más frescas, España se prepara para otro repunte térmico que volverá a dejar máximas claramente veraniegas. Y aunque septiembre avance hacia el otoño, las previsiones siguen apuntando a un panorama más cálido de lo normal para esta época del año.