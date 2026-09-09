La AEMET manda un aviso urgente porque lo que llega en las próximas horas no es normal: «Situación potencialmente adversa»

El tiempo cambia de forma brusca este miércoles en buena parte de España después de uno de los veranos más cálidos desde que existen registros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos varios avisos ante una situación de inestabilidad que puede dejar tormentas fuertes o muy fuertes, granizo, rachas de viento intensas y acumulaciones importantes de lluvia. El episodio tendrá especial incidencia en Cataluña, Islas Baleares y zonas del este y sureste peninsular, donde las autoridades han pedido extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos localmente adversos.

Un cambio brusco del tiempo

El episodio llega después de un verano excepcionalmente cálido. Según estudios, el verano de 2026 ha sido el más cálido desde que existen registros en España, con una temperatura media de 26 ºC, unos 2,5 grados por encima del periodo de referencia 1991-2020. Ahora, la entrada de un frente provoca una situación de inestabilidad mucho más generalizada, con un descenso de las temperaturas que puede superar los seis o diez grados en algunas zonas.

La AEMET mantiene avisos por lluvias y tormentas en diferentes comunidades autónomas. Cataluña concentra uno de los escenarios más delicados, con acumulaciones que pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas en algunos puntos. Las precipitaciones pueden aparecer acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas y problemas en la circulación.

Tormentas y granizo

La propia predicción marítima de la AEMET refleja la intensidad prevista del episodio. En las costas de Cataluña se esperan aguaceros y tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad ocasional de granizo y rachas muy fuertes. En Baleares, el organismo también contempla tormentas muy fuertes y granizo, además de un importante empeoramiento del estado del mar.

El cambio será especialmente llamativo porque llega después de semanas dominadas por el calor. España pasa en pocos días de temperaturas extraordinariamente elevadas a un escenario marcado por lluvias intensas, tormentas y un acusado descenso térmico. La AEMET y Protección Civil recomiendan seguir la evolución de los avisos y extremar las precauciones en las zonas afectadas, especialmente ante posibles inundaciones y desplazamientos durante las horas de mayor actividad tormentosa.