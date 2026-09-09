Cielo muy nuboso cubre toda la provincia, con chubascos que pueden venir acompañados de tormenta y granizo, especialmente en el Prepirineo y el prelitoral. Las temperaturas descenderán notablemente y el viento será flojo con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de septiembre

Barcelona: lluvias intensas y ambiente pesado

El cielo se muestra cubierto esta jornada en Barcelona, con un ambiente cargado que anticipa lluvias fuertes desde la madrugada hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29, haciéndonos sentir un poco más calor del que el termómetro indica. El viento soplará de forma suave desde el sudeste, con ráfagas que no superarán los 6 km/h, lo que no resulta preocupante para disfrutar de la jornada, aunque las nubes pueden asomarse en cualquier momento.

Ya por la tarde, el clima cambiará, ya que las probabilidades de lluvia seguirán latentes y se espera una ligera disminución en la temperatura, que rondará los 25 grados. La humedad alcanzará su máximo, haciendo que el ambiente sea bastante pesado. La salida del sol a las 07:25 nos regalará unas horas de luz hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:10, un recordatorio del ciclo natural que nos acompaña, incluso en días de lluvias inminentes.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa inquietante y lluvias inminentes

Una brisa inquietante recorre L’ Hospitalet de Llobregat mientras el cielo se cubre de nubes amenazadoras, prometiendo un día de inestabilidad. Con una probabilidad de lluvia del 100%, la mañana empezará fresca, en torno a los 24 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29. A medida que avance el día, la lluvia se intensificará en la tarde-noche, dejando un paisaje tiznado y sombrío.

El contraste será notable: mientras que la mañana traerá un cielo parcialmente cubierto, la tarde se desdibujará en grises intensos y lluvias constantes. Además, un viento moderado de hasta 30 km/h podría hacer que la humedad, que alcanzará el 90%, se sienta aún más agobiante. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas mínimas caerán a unos frescos 20 grados.

Un día gris y lluvioso en Badalona

Con el amanecer en Badalona, a las 07:25, la jornada comienza bajo un cielo cubierto que presagia lluvias intensas. La probabilidad de precipitación alcanza el 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche, haciendo que el ambiente sea pesado y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 29°C, con una sensación térmica que puede llegar hasta los 29°C, lo que aportará cierta calidez en medio de la inestabilidad.

A medida que avance el día, el viento del sureste soplará suavemente a 5 km/h, sin embargo, es importante estar alerta ante alguna ráfaga que podría alcanzar los 6 km/h. La tarde presenta un cielo más gris que despejado, con una notable disminución de la temperatura y una humedad que podría tocar el 85%. En resumen, será un día fresco y variable, con un total de más de 12 horas de luz, ya que el sol se pondrá a las 20:10.

Cielo gris con lluvias y calma en Sabadell

Las condiciones favorecen un tiempo templado, con un cielo que estará mayormente gris durante la mañana y con algunas mejoras por la tarde. Se esperan lluvias a lo largo del día, sobre todo en las horas previas a la noche y un viento leve que no afectará de forma significativa las actividades cotidianas.

Es un día ideal para pasear con paraguas a mano y disfrutar de una caminata tranquila. Los cambios en el tiempo invitan a detenerse en un café o simplemente a dar un paseo por la ciudad, disfrutando de esos pequeños momentos que hacen la jornada más agradable.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET