Hoy 9 de septiembre de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con cielos nubosos, aunque se esperan algunos claros al final del día. La madrugada traerá lluvias moderadas que irán disminuyendo a débiles en el norte y serán poco probables en el sur, con un notable descenso de temperaturas, especialmente en el interior. Viento flojo a moderado del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvia matutina con claros vespertinos

El cielo en Bilbao se despereza lento esta jornada de noviembre, con un ambiente en el que la probabilidad de lluvia se asoma con fuerza, especialmente de madrugada a mediodía. Las nubes, en un juego de sombras, dejarán caer sus gotas, mientras el viento sopla del norte a una velocidad suave de 15 km/h, añadiendo una sensación fresca que oscilará entre los 14 y los 22 grados. La humedad, palpable en el aire, otorgará al día un toque pesado que nos recordará la cercanía del agua.

Ya por la tarde, la lluvia disminuirá pero aún habrá margen para algún chubasco. Los claros en el cielo permitirán disfrutar de momentos soleados, aunque las nubes seguirán sigilosas y dispuestas a cubrir el horizonte. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados, mientras el viento seguirá jugando a su antojo, sin llegar a ser demasiado intenso. El sol, tímido, se despedirá a las 20:32, brindando un último brillo sobre la ciudad antes de caer la noche.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un aire fresco y ominoso, donde las nubes grises amenazan con desatar su torrente en cualquier momento. Desde primeras horas, el viento sopla con fuerza, creando una sensación de inquietud que se mezcla con el murmullo de una lluvia inminente. A medida que avanza el día, el panorama se torna más oscuro y penas del suelo se mojan con lloviznas.

A diferencia del comienzo del día, cuando las temperaturas rondarán los 17 grados, por la tarde el termómetro alcanzará los 22, una leve calma que puede engañar. Sin embargo, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, lo que sumado a una probabilidad de lluvia del 65% en la tarde-noche, invita a ser precavido. No olvide llevar el paraguas y una chaqueta ligera, ya que la humedad podría hacer que la sensación térmica baje considerablemente.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

Asentándose en Guecho, el día comienza con un cielo cubierto y la lluvia como protagonista, con un 100% de probabilidad de precipitación durante la madrugada y la mañana. La temperatura ronda los 18 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 17, dándole un toque fresco a la jornada. A medida que avanza la mañana, la lluvia se mantendrá constante, mientras el viento sopla del norte a una velocidad media de 15 km/h.

Por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 60%. El cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados. Con una humedad relativa que puede llegar hasta un 80%, el ambiente se sentirá pesado, brindando una atmósfera húmeda al final del día. La luz del sol nos acompañará desde las 07:45 hasta las 20:33, ofreciendo un total de más de doce horas de claridad a pesar de la lluvia.

Santurce: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y los 21 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias intermitentes, el viento se mantendrá ligero, creando un ambiente tranquilo para la jornada.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo por las calles o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente invitará a salir y aprovechar el aire fresco. A pesar de las nubes, la atmósfera se siente acogedora, prometiendo momentos agradables en cada rincón.

Nubes amenazantes y lluvias posibles en Basauri

Las primeras horas de la jornada en Basauri se presentan cargadas de nubes, con una probabilidad de lluvias que invita a prepararse. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 16 grados, creando un ambiente fresco. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo mostrará una ligera evolución, aunque las posibilidades de lluvia se mantendrán. El día alcanzará los 22 grados, por lo que es recomendable vestir prendas cómodas y llevar un paraguas a mano, por si las nubes deciden soltar sus gotas.