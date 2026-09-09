AEMET: Cielos poco nubosos en Andalucía, pero riesgo de lluvias y tormentas en el este

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 9 de septiembre de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque por la tarde se prevé un aumento de nubes en el tercio oriental, donde podrían producirse chubascos y tormentas localmente intensas. Las temperaturas descenderán, con un notable descenso en las máximas del interior, mientras que el litoral mediterráneo experimentará pocos cambios o incluso un ligero ascenso. Los vientos serán moderados a fuertes en la costa y más suaves en el resto de la región.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de septiembre

Cielo variable con calor intenso y posibles chubascos en Sevilla

La jornada se presenta con un cielo que se despereza lentamente, dejando entrever algunas nubes que podrían jugar a esconder el sol en Sevilla. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 35 grados, la sensación térmica podría elevarse, haciéndonos sentir un calor intenso, especialmente por la tarde. Aunque el sol brilla, es probable que tengamos un pequeño riesgo de lluvia en las horas de la tarde-noche, así que no está de más estar atentos a las nubes que puedan asomarse.

En cuanto al viento, se mantendrá en calma, soplando de manera suave a unos 10 km/h, lejos de las ráfagas que podrían incomodar. La humedad, en su punto más alto, puede brindar un ambiente algo pesado, sobre todo en las horas previas a la puesta del sol, que ocurrirá a las 20:40. Así, tras un día que promete ser cálido y con un ligero toque de incertidumbre, disfrutemos de las horas de luz que quedan antes de que el día se despida.

CÃ³rdoba: nubes y viento con posibles lluvias

El día despierta en Córdoba con un aire inestable, nubes que oscurecen el horizonte y un viento que comienza a soplar con fuerza, dejando entrever un panorama cambiante. Por la mañana, las temperaturas rondarán los 20°C, pero la sensación térmica ascenderá a 35°C, mientras la probabilidad de lluvia se mantiene baja. A medida que avanza la jornada, el cielo se tornará más nublado y las lluvias, con un 50% de probabilidad, podrían hacer su aparición en la tarde-noche, acompañadas de ráfagas de hasta 75 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notoria, donde la calma inicial dará paso a un ambiente más pesado por la humedad, que podría alcanzar el 75%. Los que se aventuren fuera deben tener en cuenta que a lo largo del día, especialmente en la tarde, podría ser necesario un paraguas para afrontar las sorpresas que el tiempo promete.

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos mayormente despejados y algunas nubes que aparecerán en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 32 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable, con vientos leves que no alterarán la tranquilidad del día.

Es una jornada ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre, aprovechando el ambiente sereno para realizar actividades cotidianas. La sensación térmica será confortable, haciendo que cada momento al exterior sea placentero.

Ambiente fresco con sol y brisa en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y despejado y con el sol asomándose a las 08:02. La temperatura mínima se sitúa en 22 °C, con una sensación térmica que podría llegar a los 30 °C a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado y no se espera lluvia, lo que hará que la sensación de calor sea más evidente. La brisa del mar soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que se recomienda tener precaución.

Durante la tarde, el cielo se tornará algo más nublado, pero la temperatura máxima puede alcanzar los 29 °C. Aunque la humedad se mantendrá en un rango de 55% a 95%, proporcionando un ambiente algo pesado. Sin embargo, se disfrutará de una jornada sin precipitaciones y con un buen número de horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 20:41. Así, los gaditanos podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

JaÃ©n: cielos nublados y lluvias a la vista

La mañana en Jaén se presenta con cielos nublados y una brisa suave, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia en la tarde-noche y temperaturas que alcanzarán los 29 grados. Se recomienda llevar paraguas y usar prendas ligeras, ya que la sensación térmica podría llegar a los 30 grados. Aprovechemos el inicio del día antes de que las nubes hagan su aparición.

Cielo nublado y chubascos por la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca que ronda los 24 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar máximas de 34 grados, aunque la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales con una probabilidad del 45%.

Con el viento soplando del norte a unos 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, se recomienda vestir de manera ligera para el día y estar preparados para algún chubasco en la tarde. La humedad, que oscilará entre el 30% y el 90%, creará un ambiente algo bochornoso en las horas más cálidas.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

Esta mañana en Granada, el cielo se presenta nublado, con un ambiente húmedo que invita a disfrutar de un café caliente mientras se contempla la ciudad. Las temperaturas rondan los 18 grados, creando una sensación térmica cómoda pero con un toque de frescura.

A medida que avance el día, el tiempo cambiará drásticamente. Por la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará y es probable que los cielos oculten el sol, trayendo consigo un ambiente más fresco. Se recomienda llevar paraguas, ya que la noche promete ser lluviosa.

AlmerÃ­a: nubes en aumento y chubascos a la vista

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a nubes en aumento a medida que avanza la mañana. Con una temperatura mínima de 23 °C, el contraste se hará evidente por la tarde, cuando el mercurio alcanzará los 32 °C y se prevén chubascos intermitentes.

Con dirección de viento del sudoeste a 10 km/h y ráfagas de hasta 7 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea estar fuera por la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvias aumenta al 80%. La humedad, que puede alcanzar el 80%, hará que la sensación térmica sea notablemente más alta, así que prepárense para un día variable.