La AEMET avisa de un nuevo episodio de calor: una cresta africana devolverá temperaturas de pleno julio a España

Después de las tormentas y del descenso de las temperaturas registrado durante esta semana, una nueva entrada de aire muy cálido hará que los termómetros vuelvan a dispararse. La AEMET ya había advertido de un septiembre más cálido de lo habitual, y los últimos pronósticos apuntan ahora a varios días con valores propios de pleno verano, especialmente en el sur y el interior peninsular.

El calor volverá a ganar terreno

La situación cambiará de forma notable a partir de los próximos días. Una dorsal o cresta anticiclónica asociada a una masa de aire cálido procedente del norte de África favorecerá un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día. Las previsiones apuntan a que el episodio tendrá mayor incidencia en el sur, centro y algunas zonas del este de la península.

Según las previsiones disponibles, entre el domingo y el miércoles se concentrarán los valores más elevados. En los valles del Guadalquivir y del Guadiana se podrían alcanzar entre 37 y 39 grados, con posibilidad de llegar localmente a los 40. También se esperan más de 35 grados en zonas de los valles del Tajo y Ebro y en la depresión de Lleida.

Hasta 10 grados por encima

Lo más llamativo de este episodio no será únicamente la temperatura máxima, sino la diferencia respecto a los valores habituales para mediados de septiembre. En amplias zonas de la península, los termómetros podrían situarse entre 8 y 10 grados por encima de la media climática durante las horas centrales.

El episodio llega después de unos días de tiempo muy inestable en el área mediterránea, con lluvias torrenciales, granizo y fuertes rachas de viento. El contraste será especialmente acusado en algunas zonas que han pasado en poco tiempo de un ambiente casi otoñal a recuperar temperaturas propias de julio.

El nuevo episodio confirma que la llegada del otoño no implica necesariamente el final de las temperaturas altas. De hecho, la AEMET prevé que durante la semana del 14 al 20 de septiembre todavía puedan mantenerse valores superiores a los habituales, aunque reconoce que la incertidumbre aumenta cuanto más se aleja la predicción.