El calor extremo convierte España en un horno: la AEMET muy preocupada porque esto no es normal

La AEMET está muy preocupada ante la llegada a España semanas antes del verano de un calor extremo que convertirá el país en un horno. No es normal que se llegue a los más de 40º en algunas zonas, poniendo en riesgo la salud de las personas. Los niños y los ancianos son los que deben hidratarse más, ante el riesgo de las altas temperaturas. Mucho cuidado si vives en estos lugares, lo que va a pasar este fin de semana no es normal.

La AEMET muy preocupada por lo que llega

España se va a convertir en un horno durante los próximos días. Llega un fin de semana que puede acabar siendo de récord, como antesala de un verano que aún no ha llegado y ya apunta maneras. Las altas temperaturas son un problema que puede poner en riesgo la salud de las personas.

La borrasca Óscar se marcha con la alerta de producirse un DANA muy real, pero cuidado porque detrás de ella aparece una nueva ola de calor. El riesgo extremo de peligro ante las altas temperaturas hace que nadie esté a salvo. Todo el mundo puede verse afectado de un termómetro que llegará hasta lo más alto.

Tal y como alerta la AEMET en sus redes sociales: “En los próximos días, las tormentas van a ceder su protagonismo al calor: es probable que el sábado se alcancen los 40ºC en el valle del Guadalquivir”. Andalucía una vez más, será la parte más afectada de una ola de calor que empieza antes de tiempo.

Pero no será el único lugar con temperaturas por encima de lo normal, en el resto del país se puede llegar fácilmente a los más de 35º. Una cifra que no es nada normal para esta época del año. Cuando aún no ha empezado como tal el verano, tendremos que esperar un calor que puede ser extremo.

Las zonas más afectadas serán según la alerta de la AEMET: “Interior sur y valle bajo del Ebro con máximas por encima de 35ºC, localmente se alcanzarán los 40ºC”. El día más peligroso será el sábado cuando se alcanzará un pico importante de temperaturas. Mucha precaución, especialmente entre la gente mayor y los niños que son los que más necesitan hidratarse con estos episodios de calor extremo.