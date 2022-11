Balenciaga ha rebasado una línea roja. Las redes han estallado contra la marca por su última campaña. En ella aparecen menores, niños de apenas unos años, con objetos sadomasoquitas, cadenas y arneses propios de prácticas de BDSM.

the brand «Balenciaga» just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about ‘virtual child porn’

Las fotografías que han desatado la furia de los usuarios son obras del italiano Gabriele Galimberti. En ellas aparecen bolsos de la colección primavera-verano de 2023.

Pero hay más. Una usuario de redes se ha percatado de que, entre todo el material, uno de los bolsos más llamativos de la colección estaba colocado encima de los papeles del fallo de una ley federal de Estados Unidos contra la pornografía infantil.

Esta ha sido la imagen más polémica. La firma se ha visto obligada a pedir perdón públicamente «por mostrar documentos inquietantes». En el comunicado oficial aseguran que se trata de «artículos no aprobados para la sesión de fotos de la campaña de primavera 23» y que piensan emprender acciones legales «contra las partes responsables de la creación del set». Todo ello, además de condenar «firmemente el abuso a los niños en cualquiera de sus formas».

Hey Photographers :

When Balenciaga hires you to shoot their new lookbook & you show up to find a toddler laid across a sofa with wine glasses & bondage gear arranged around them, you walk away. Period. pic.twitter.com/DSoHgQLM6O

