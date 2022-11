La nueva bolsa de basura de Balenciaga: un lujo no apto para cualquier bolsillo

Si bien era hace unos meses cuando Louis Vuitton acaparaba el foco mediático al sacar a la luz su exclusiva bolsa para recoger las heces de perro por un precio que giraba en torno a los 900 euros, ahora Balenciaga le ha cogido el testigo a la hora de crear diseños de lo más creativos. Y es que, en esta última ocasión, la firma guipuzcoana ha diseñado su propia “bolsa de basura”, de gran calidad y con un precio de nada más y nada menos que 1.400 euros.

Este bolso con forma de bolsa de basura promete acaparar todas las polémicas en lo que a moda se refiere, y no es para menos. Y es que, dado a que es ya considerado uno de los complementos más creativos a lo largo y ancho del globo, únicamente se puede adquirir bajo pedido previo a la marca, para así hacerlo aún más original y distinguido y que no cualquier persona pueda hacerse con él, sino simplemente aquellas que estén buscando ese modelo concretamente y que estén dispuestas a pagar una cantidad tan elevada por ser el centro de todas las miradas.

El diseño en cuestión está formado por una amplia bolsa de piel en diversos colores que van desde el blanco hasta el azul, pasando cómo no, por el tradicional negro, y combinando sus asas con otras tonalidades como las rosadas. Algo que no ha terminado de convencer a los usuarios, que ya se preguntan a través de distintas redes sociales si esto se trata de un experimento social o de una estrategia de mercado que se sale de las líneas comunes por completo. No obstante, Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga, parece estar plenamente feliz por el resultado, ya que señala que no podía dejar pasar la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo.

Sea como fuere, lo cierto es que este bolso ya se ha convertido en uno de los más comentados tanto dentro del universo 2.0 como fuera de él, y no es para menos, ya que sigue muy de cerca las ideas de otras marcas de lujo y muy reconocidas a lo largo y ancho del globo, como por ejemplo Louis Vuitton. No obstante, cabe destacar que estas dos marcas no son las únicas que, a lo largo de su historia, han querido dar un paso al frente y reinventarse al máximo para crear polémica. Ya lo hizo hace siete años Coca Cola al sacar a la luz un teléfono móvil con sistema operativo de Android, al igual que Apple quiso meterse de lleno en el mundo textil al hacer pública The Apple Collection, una cápsula para todas las edades y cargada de color que finalmente no tuvo mucho éxito. De esta manera, todas estas marcas han demostrado estar preparadas para desvincularse de todo lo convencional y sorprender a sus seguidores, así que, ¿cuál será la siguiente?