La Reina Sofía recoge basura de los montes de Boadilla

Vuelta a la actividad de la Reina Sofía tras su positivo en coronavirus. El pasado 23 de mayo, el Rey Juan Carlos visitaba el Palacio de la Zarzuela tras pasar unos días en la localidad gallega de Sangenjo. El padre de Felipe VI hacía una breve parada en Madrid antes de regresar a Abu Dabi y permanecía un total de once horas en la que había sido su residencia las últimas décadas. Un encuentro familiar del que no trascendieron muchos detalles, pero tras el cual se confirmó que la Reina Sofía se había contagiado después de un viaje a Miami. La madre de Felipe VI no ha sido vista desde entonces en público, ni en actos de la Agenda de la Casa de S.M. el Rey, ni tampoco en compromisos relacionados con la Fundación Reina Sofía. Sin embargo, hoy ha vuelto a la agenda.

Doña Sofía no ha querido faltar a la jornada contra la basuraleza organizada por Ecoembes en alianza con SEO / BirdLife. A través de la Fundación Reina Sofía, la madre de Felipe VI ha vuelto a demostrar su compromiso con el medioambiente en el marco del Proyecto Libera y ha participado en la sexta edición de ‘1m2 contra la basuraleza’, la gran recogida colaborativa de residuos abandonados en la naturaleza a nivel nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ecoembes (@ecoembes)

Una iniciativa que, este año, se ha celebrado en Madrid, en concreto, en Boadilla del Monte. Según se informaba a principios de esta semana, doña Sofía ha estado en el Barranco de Prado del Espino, junto al director ejecutivo de Ecoembes, Óscar Martín, y el director de organización de SEO/BirdLife, Miguel López.

La Emérita se ha mostrado muy simpática con los allí presentes, sacando a la luz su faceta más comprometida con el medioambiente, además de su mejor cara tras superar el Covid. Para la ocasión, Su Majestad ha lucido una blusa vaporosa en color blanco combinada con unos pantalones florales y unas deportivas. Todo un acierto para pasar un día en el campo, un look cómodo, primaveral y elegante a partes iguales.

No es ni mucho menos la primera vez que la Reina Sofía se suma a esta iniciativa ya que, además, la esposa del Rey Juan Carlos siempre ha estado muy comprometida con el medio ambiente, el cuidado de la fauna y la flora. Y es que doña Sofía siente una gran devoción por la naturaleza desde su más tierna infancia, cuando disfrutaba del privilegiado entorno del Palacio de Tatoi. Es más, gracias a ella, en el Palacio de Zarzuela hay cubiertas ecológicas y placas solares.

En años anteriores, a doña Sofía se la pudo ver recogiendo basura en las playas de Mallorca y Menorca. En la última edición de esta iniciativa, que se celebró en el mes de junio del pasado año, participaron 11.000 voluntarios que recogieron 114 toneladas de basura en casi 1.100 puntos de toda España, lo que supone una media de 10,36 kilos recogidos por cada ‘héroe LIBERA’.

Esta ha sido, además, la mejor prueba de su recuperación del coronavirus, pues ha conseguido retomar su agenda oficial tras haber estado aislada varios días cumpliendo con los requisitos sanitarios. Ya la Casa Real afirmó que pudo estar presenten en el famoso almuerzo familiar junto a su esposo, aunque permaneció en el salón «provista de la perceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes».