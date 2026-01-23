Aviso especial de la AEMET para España: no estamos preparados para el temporal que está a punto de llegar

No estamos preparados para el temporal que está a punto de llegar, la AEMET lanza un aviso especial ante un temporal con nombre propio. Este invierno no dará tregua y nos sumergirá en lo peor de unos días que empiezan cargados de actividad. Es momento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada fenómeno puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué puede pasar con el tiempo en cuestión de horas.

Las circunstancias obligan a la AEMET a lanzar un aviso especial, no estamos preparados para el temporal que nos espera. Los mapas del tiempo parece que nos dan algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente todo puede ser clave. Este tipo de comunicados pueden acabar generando un cambio de circunstancias que puede acabar marcando estos días. Será el momento de conocer este aviso especial que nos golpeará de lleno en estos días.

La AEMET recibe un aviso especial para España

España se prepara para un aviso especial que puede afectarnos de lleno, en especial en estas próximas jornadas en las que parece que el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán claves. Una nueva borrasca llega a nuestro país.

Ingrid, con nombre propio que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En este fin de semana en el que las lluvias, el viento, la nieve y un frío plenamente invernal acabarán siendo protagonistas.

Un aviso especial llega para advertirnos de que nos enfrentamos a una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo, de una manera del todo sorprendente. Tocará empezar a visualizar algunos cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en mente, en estas próximas jornadas.

Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical, de la relativa calma de días pasados, a lo que vamos a tener a partir de ahora, algo, para lo que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario.

No estamos preparados para el temporal que está a punto de llegar

Los expertos de la AEMET han lanzado un comunicado especial, en vista de que tenemos por delante un cambio en el tiempo que nos sumergirá realmente ante un tiempo plenamente invernal. Lo que nos espera son varias zonas de España en alerta que nos obligarán a lanzar una importante alerta.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «La presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de una borrasca al noroeste de la Península, denominada Ingrid, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplaza hacia las islas británicas. Junto con el anticiclón de las Azores, producirá un pasillo de vientos del noroeste que conducirá una masa marítima polar sobre la Península, dando lugar a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Como resultado, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso, especialmente en el cuadrante noroccidental durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, cuando podría nevar por debajo de los 300-400 m. Las nevadas pueden darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas y acumular espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, pudiendo complicar la circulación por las carreteras. La sensación térmica será baja, lo que debe ser tenido en cuenta en la realización de actividades al aire libre. Arreciará, además, el temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con un importante oleaje asociado al mar de fondo que será bastante energético y podría producir daños en paseos marítimos y zonas litorales, sin descartar que las rachas muy fuertes puedan producir caídas de ramas o árboles».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Mañana viernes el temporal marítimo alcanzará su máxima intensidad, con vientos muy fuertes y oleaje de 5-7 m, que en litorales gallegos podría superar los 8-9 m. Las precipitaciones serán en forma de chubascos, que en el tercio noroccidental podrían ir ocasionalmente con tormenta, y con una cota de nieve que irá descendiendo durante el día desde los 700-800 m hasta los 400-500 m. Con ello, durante la tarde pueden producirse chubascos de nieve en cotas muy bajas del interior de Galicia y en cualquier cota de la meseta Norte, con mayores acumulados, de 10 a 20 cm, en zonas de montaña del macizo galaico-leonés, cordillera Cantábrica, sistema Central y oeste del sistema Ibérico. Los chubascos de nieve irán acompañados de intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de montaña, lo que podría generar ventisca. También se producirán chubascos en el resto de la vertiente atlántica y Andalucía mediterránea, que podrían ser localmente fuertes a primeras horas en el Estrecho y de nieve en las Béticas por encima de 1000-1200 m. El sábado 24 continuará el temporal marítimo en Galicia y Cantábrico, con oleaje bastante energético de 5-8 m y vientos fuertes. También soplará viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste peninsular y Baleares. Los chubascos se irán intensificando en el Cantábrico durante el día, mientras serán más dispersos en el resto. La cota de nieve se situará muy baja durante la primera mitad del día: 300-500 m en buena parte de la mitad norte y 600-800 m en el resto, con lo que continuarán las nevadas en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta Norte y el centro peninsular, con posibilidad de ventisca por el viento con intervalos fuertes».