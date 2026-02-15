Aviso de la AEMET por el festival de nieve que llega a estas zonas: la cota baja a 700-800 metros

La cota va a bajar a los 700-800 metros, España se prepara para hacer frente a un aviso de última hora de la AEMET, llega un importante festival de nieve. Cuando pensábamos que ya habíamos superado lo peor del invierno, nos enfrentamos, de nuevo con una serie de peculiaridades que pueden cambiarlo todo por completo. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno con una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

A estas alturas del año es raro ver llegar unas nevadas que parece que serán las que nos acompañarán en unos momentos en los que realmente cada cambio puede ser esencial. Sobre todo, ante una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Estamos a merced de una borrasca que puede acabar de darnos algunos detalles significativos. Con la mirada puesta a una nieve que parece que llega a toda velocidad en algunos puntos del país donde no se la esperaba.

La cota baja a 700-800 metros

La nieve puede aparecer en casi cualquier punto del país cuando se cumplen unas circunstancias especiales. Tenemos que afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa, en estos días en los que cada detalle cuenta de forma extraordinaria.

Es momento de apostar claramente por una situación que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos marcará desde cerca. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Este invierno parece que no quiere marcharse, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

El frío puede llegar en cualquier momento, pero si, además se suma a una situación que puede marcar la diferencia, con unas lluvias que acaban convertidas en nevadas de dimensiones considerables. Es hora de saber qué nos espera con un país que mira hacía nuevas alertas por nevadas.

El festival de nieve que llega a estas zonas activa este aviso de la AEMET

Más de medio país está en alerta ante la llegada de una borrasca Oriana que nos está dejando una serie de peculiaridades que debemos tener en mente. Con la mirada puesta a algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estas próximas jornadas, la AEMET emite una terrible previsión del tiempo.

Tal y como nos advierte desde su página web: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. También predominarán los cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y norte, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m. al final. Cielos despejados en Canarias. Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el cuadrante suroeste con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares. Será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico tendiendo a amainar, así como intervalos fuertes en áreas mediterráneas. También se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y este de la meseta Norte. Alisio moderado en Canarias rolando a este y sureste en general flojo».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental, Galicia y cara norte del Pirineo. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en amplias zonas del tercio oriental peninsular. Temperaturas en ascenso notable, las máximas en Canarias y las mínimas en buena parte del interior de la mitad norte peninsular. Calima con concentraciones significativas en Canarias».