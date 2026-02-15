Es oficial: la nieve llega a Cataluña hoy y va a afectar a estas zonas, lo dice la METEOCAT

La nieve llega a Cataluña hoy, será mejor que nos preparemos para lo peor, Meteocat no tiene dudas de lo que nos está esperando. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede acabar convirtiendo en un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible.

Con la llegada de un cambio de ciclo que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede afectarnos de lleno. Lo dice Meteocat, los expertos no dudan en darnos un giro destacado en estos días que tenemos por delante.

Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en el mejor aliado en el que todo puede acabar siendo posible en estos días que tenemos por delante.

Meteocat nos explica lo que puede pasar en un territorio que ha sido duramente castigado por unas lluvias y un viento que han obligado a activar las alertas máximas. Con la mirada puesta a un fin de semana que se acaba y viendo llegar una nueva etapa, tendremos que empezar a pensar en estos cambios que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Son días de visualizar un mes de febrero que inicia una recta final, nos espera un marzo en el que recibimos la primavera y lo hacemos con la mirada puesta a este cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de ver llegar ese cambio que puede convertirse en la antesala de algo más.

Esta nieve que es más propia de los meses más fríos del invierno vuelve con fuerza y lo hace con los últimos coletazos de la borrasca Oliana.

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad, ante la llegada de una nieve que nos traerá más de una sorpresa inesperada en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Estas nevadas importantes que están con nosotros desde hace unas semanas, parece que no quiere irse.

Tal y como nos explica desde la AEMET: «Intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en Pirineos, con precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo y valle de Arán, que serán más frecuentes y abundantes al final del día. La cota de nieve ascenderá de los 600-800 de madrugada a los 1800-2000 m al final de la jornada. Temperaturas mínimas en descenso, que será notable localmente en zonas del interior norte, y ligero en Tarragona; máximas en ascenso ligero en la mitad occidental y extremo norte, y en el resto sin cambios o en ligero descenso. Heladas en el Pirineo, que serán débiles en general, localmente moderadas en zonas altas. Viento del oeste y del noroeste, con probables rachas muy fuertes en el Ampurdán, el tercio sur y cotas altas del Pirineo, localmente huracanadas; tenderán a disminuir de intensidad a partir de mediodía». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento del noroeste en Tarragona, Ampurdán y Pirineos, que podrían ser localmente huracanadas en zonas expuestas».

La previsión del tiempo para España no puede ser peor: «Se prevé una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país. No obstante, un frente rozará el norte peninsular dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte, salvo en el nordeste con intervalos nubosos, y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la mitad sur y Baleares. Se darán precipitaciones en Galicia, área cantábrica y cara norte del Pirineo, en general débiles y dispersas tendiendo a intensificarse y generalizarse en Galicia y Pirineo a últimas horas. Cota de nieve: 700/900 metros en el Pirineo y 1200/1400 m. en el reto del norte, subiendo por encima de 1800/2000 m. Poco nuboso o despejado en Canarias, con intervalos nubosos en los nortes de las islas montañosas. Bancos de niebla en Pirineos e interiores del extremo noroeste peninsular. Entrada de calima ligera en las islas Canarias orientales tendiendo a más. Temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo en los litorales de Cataluña con algunos descensos. Los aumentos se prevén notables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular. Pocos cambios en las islas. Mínimas en ascenso en el extremo noroeste peninsular, con descensos en la mitad sur, Cataluña y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el este de ambas mesetas y montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».