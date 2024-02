Así es Víctor García Cid, el productor musical que ha conquistado a Adriana Torrebejano

A pesar del éxito que está teniendo en los últimos tiempos, Adriana Torrebejano todavía sigues siendo una gran desconocida para el gran público. Pero sabemos algunos datos de ella que poco a poco van saliendo a la luz. Por ejemplo, su compañero sentimental se llama Víctor García Cid y es un reconocido productor musical que ejerce su profesión en ‘Showriano’, un programa de Movistar Plus. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Adriana ha participado en series tan importantes como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Amar es para siempre’ o ‘Tierra de lobos’, pero en los últimos meses se ha hablado mucho de ella por su papel protagonista en ‘Machos alfa’.

La artista siempre supo que quería dedicarse al mundo de la interpretación, aunque tuvo que pagar un precio muy caro por ello. Empezó a trabajar como actriz cuando era solo una niña y en una de sus entrevistas aseguró que sufrió las consecuencias en el colegio. «Los niños se agarran a un clavo ardiendo y veían como algo muy extraño que una compañera de clase saliera por la noche en la tele y al día siguiente estuviera en el colegio con ellos. Pero yo tenía tan claro que me encantaba lo que hacía, que no me importaba que se rieran de mí», declaró muy orgullosa. Decidió apostar por su talento y el paso de los años le ha dado la razón.

Adriana Torrebejano es una mujer comprometida y lo más importante es que sus compañeros hablan maravillas de ella. Se toma en serio todos los papeles que interpreta, de ahí que también se haya ganado el respaldo de los críticos. Ahora está arrasando en Netflix gracias a ‘Machos alfa’, una ficción pensada para un público muy variado que está dirigida por los hermanos Caballero, los creadores de ‘La que se avecina’.

Todo sobre Víctor García

Lo cierto es que Víctor García Cid también se dedica al mundo artístico. Trabaja con Eva Soriano y está completamente enamorado de Adriana. Tanto es así que en redes sociales deja atrás su característica descripción para mandarle mensajes que no dejan indiferente a nadie. «La vida y el amor se celebran todos los días a tu lado», le escribió en San Valentín. Llevan juntos desde 2019, aunque ninguno de los dos está interesado en llamar la atención de la crónica social, por eso mantienen un perfil tan bajo.

Víctor García es un gran amante de la música. Además de sus fusiones en Movistar Plus, también se dedica a producir canciones de grupos tan conocidos como ‘Corea la buena’ y es cofundador de ‘Talamo Studios’. El artista ha optado por mantenerse al margen de la prensa. Conoce muy bien cómo funcionan los medios de comunicación y ha dado normalidad a su relación con Adriana para no tener ningún problema en este sentido. Por eso publica tantas imágenes con la actriz.

El artista ha estudiado marketing y tiene tanto talento que ha participado en proyectos de diferentes estilos. Su cuenta de Instagram acumula más de 4.000 seguidores y la ha destinado a compartir contenido personal. Es un gran amante de la fotografía y de los viajes, así que ha combinado estas pasiones para crear un contenido muy atractivo que le ha posicionado como un influencer de primera categoría.

La opinión de Adriana Torrebejano sobre las redes sociales

Adriana Torrebejano se sinceró en ‘Vanity Fair’ sobre los aspectos más desconocidos de su vida y tuvo ocasión de hablar de Instagram y otras redes sociales. A pesar de que su pareja es muy activo, ella considera que parte de la sociedad es esclavo del Universo 2.0. Su opinión es muy clara y decidió compartirla con su entrevistador. «Las redes sociales forman parte hoy de nuestro día a día y es muy difícil no estar en ellas. Si por mí fuera, no estaría en las redes sociales, porque son un trabajo y, además, todavía me cuesta lidiar con la mala educación», empezó diciendo.

Después reconoció que era un espacio peligroso porque también había gente que no le mostraba cariño, al contrario. Como todo artista que se precie, tiene a sus espaldas un ejército de detractores que hace mucho ruido. «Hay días en los que me da igual lo que digan, pero también hay otros en los que no mola abrir el móvil y ver lo fácil que resulta insultar a alguien. Esto es un poco terrorífico, me parece la peor película de terror». No obstante, se siente una afortunada y considera que la mayoría del público se pone en contacto con ella por cuestiones positivas.

«Afortunadamente, el 85% de las personas son agradables y te respetan. Son gente bonita que te saca sonrisas. Hace poco perdí a mi perrita y todo el amor que recibí a través de las redes es impagable. Hay que quedarse con lo bonito porque, en realidad, lo malo representa un porcentaje muy bajito», explicó durante su entrevista. Es una de las pocas veces que Adriana abre su corazón y este esfuerzo le sirvió para conocer mejor al público.