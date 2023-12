Así es Valeria Vegas, la famosa escritora y tertuliana que estará en ‘Pasapalabra’

Tiene 38 años y su nombre completo es Valeria Martínez Zaragoza. Nació en Valencia y desde que era muy pequeña supo que tenía una artista dentro, pero su trayectoria personal no ha sido nada sencilla. Gracias a su experiencia ha ayudado a muchas personas y se ha convertido en un referente LGTBI. Lucha por la igualdad y saltó a la fama gracias a la serie ‘Veneno’, un proyecto dirigido por Los Javis basado en la biografía de Cristina Ortiz. Valeria fue la autora de sus memorias, un libro al que tituló ‘¡Digo! Ni puta ni santa’.

Valeria Vegas ha ganado mucha repercusión en Antena 3. Es tertuliana en ‘Y ahora Sonsoles’, el público le ha recibido con los brazos abiertos y ahora el equipo de Roberto Leal se ha puesto en contacto con ella. Participará durante unos días en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitada y compartirá espacio con otros tres artistas muy conocidos: Lorena Gómez, Octavi Pujades y Jesús Olmedo.

Valeria Vegas, una gran escritora

Siete años después de escribir la biografía de Cristina Ortiz, Valeria se lanzó a una nueva aventura. En esta ocasión plasmó su talento en una novela llamada ‘La mejor actriz de reparto’. «Tenía la historia en la cabeza a raíz de una breve noticia que en los últimos años de Gracita Morales, que habían sido difíciles para ella. Leí entonces que Aisge le había puesto una asistenta para ayudarla. Eso me iluminó y me fascinó indagar en el vínculo que podían tener estos dos personajes», explicó durante una de las entrevistas que dio para promocionar esta obra.

Valeria, además de tertuliana y escritora, es periodista y en los últimos años las jóvenes generaciones le han convertido en un icono. Tanto es así que en 2021 fue incluida en la lista Forbes de personas influyentes por su labor como defensora de los derechos LGTBI. Fuera de la pequeña pantalla también tiene un trabajo interesante: ha dirigido la serie documental sobre Nadiuska.

Valeria Vegas lucha por la igualdad

Valeria Vegas a luchado mucho y su trayectoria se ha convertido en un ejemplo. Durante su infancia aprendió a hablar sin género porque no se sentía identificada. «En lugar de decir que estaba cansada o cansado, decía ‘qué cansancio tengo’. Supe vivir sin género. Supe ser una cosa ficticia. Pero nunca me oculté», explica. Según cuenta, le señalaban «por hacer cosas de niñas» cuando tenía 7 años.

«Yo ya sentía esa identidad y el mundo también me lo reafirmaba. En mi cabeza ya pensaba que me encantaría ser mujer, pero no pensaba que existía la palabra transexualidad, no sabía que eso era posible, para mi era como ciencia ficción».

Bibiana Fernández cambió su vida

Cuando Valeria Vegas tenía 10 años descubrió quien era Bibiana Fernández gracias al comentario que le hizo una de sus amistades. A partir de ese momento cambió su vida y tuvo claro cuál era su objetivo: ser feliz. «Me contaron que Bibiana era trans y yo recuerdo que esa noche me acosté súper feliz pensando que todo lo que yo me estaba inventando sobre un yo de otra manera era posible hacerlo realidad».