‘El enigma Nadiuska’: ¿cómo se puede pasar de ser una estrella a vivir en la calle?

El enigma Nadiuska, serie de Atresplayer, apunta pero no dispara. Nadiuska fue la estrella más brillante del cine español de los años 70. La gran musa del destape, la actriz mejor pagada, que provocaba colas en los cines y ocupaba las portadas de todas las revistas. El primer gran sex-symbol del país, el icono erótico de toda una generación. Y de repente ( o no tan de repente, ahí está el misterio) Niadiuska terminó viviendo en la calle, desahuciada y sola. Valeria Vegas (la autora de la biografía sobre La Veneno) dirige y escribe esta serie documental interesante sobre una mujer olvidada y misteriosa.

Más allá del retrato de una época, la figura de Nadiuska da miedo, representa la fragilidad de nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿uno se vuelve loco y pierde el control por su propia responsabilidad u otros te pueden provocar la locura? Nadiuska fue una víctima pero que los demás sean responsables absolutos de su destino podría ser discutible. Ese es el misterio. ¿Cuánto poder tienen los demás y cuánto nosotros con respecto a nuestra propia vida? De nuevo, hay que darle importancia a la salud mental.

La de Nadiuska es una historia de auge y caída a los infiernos llena de enigmas por resolver. La historia de cómo el personaje devoró a la persona hasta convertirla en un juguete roto. Víctima de toda clase de abusos y problemas de salud mental, de una industria que la exprimió al máximo y después hizo oídos sordos a sus llamadas de auxilio.

No es casualidad que detrás de El enigma Nadiuska esté la periodista Valeria Vegas quién se dio a conocer con Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno. obra que dio pie a la maravillosa serie de los Javis sobre Cristina Ortiz. Y es que hay muchas similitudes entre Nadiuska y Veneno, ambas fueron veneradas, sufrieron abusos y terminaron en el ostracismo más absoluto.

Valeria Vargas es quien articula el documental (puede que lo peor, a nivel estilístico, sean sus intervenciones puesto que hay mucha impostura y no sabe recitar con naturalidad) en el que aparecen nombres como los de José Sacristán, Alaska, La Prohibida, Andrea Duro, Berta Vázquez, Angy Fernández, Anna Allen, Jorge Sanz, Máximo Valverde, Lidia San José o las actrices del destape Silvia Aguilar, Jenny Llada, Sara Mora o Carmen Platero. Lo mejor es todo el archivo histórico que se muestra sobre el personaje y una labor de edición y montaje soberbia.

El enigma de la locura

Acostumbrados a docuseries sobre personajes famosos que se quedan en el blanqueamiento o la superficialidad, lo bueno de El enigma Nadiuska es que tiene una tesis universal que va más allá de la biografía. Aquí se habla del coste que tiene la transgresión. Nadiuska, por ejemplo, fue la primera mujer en aparecer desnuda en Interviú. Fue pionera en el destape de los 70, se casó con un desconocido para que le dieran papeles y usó su físico para convertirse en la estrella mejor pagada del momento. Las personas que rompen moldes están hechas de una pasta especial, unos les llamarán valientes y otros suicidas pero está claro que no todos pueden hacer lo que ellos hacen. Eso tiene un precio.

Decía el personaje que interpretaba Ana Torv en la desparecida (y maravillosa) MindHunter (Netflix) que no había que escandalizarse porque un presidente del gobierno sea un psicópata, en todo caso “hay que preguntarse si se puede ser presidente sin ser psicópata”. Hay algo de eso en la historia de los visionarios, en ese mito del genio loco. Hay que ser de una manera determinada para aceptar la creatividad, la fama y una exposición brutal. O no. Si el destino es el carácter de una persona, ¿Nadiuska estaba sentenciada desde el principio o simplemente fue una víctima?

¿De dónde viene Nadiuska? ¿Dónde está?

Nadiuska es la primera que alimentó su misterio . Para empezar, había dudas sobre orígenes (dicen en la serie que no saben de dónde es pero está demostrado que era alemana de madre polaca y padre ruso), ni qué tuvo que hacer para conseguir papeles . Por un lado, su vida era muy pública pero, por otro estaba llena de mitos y rumores- se la relacionó con Juan Carlos I pero no hay pruebas de ello-. Y por supuesto, la gran pregunta: ¿qué pasó con Nadiuska? ¿Sigue viva? ¿Dónde está? El documental lo descubre pero sin mencionar que ya lo publicó Interviú en 2013. La actriz está diagnosticada de esquizofrenia paranoide y vive en una casa de acogida. En definitiva, se podría haber hecho algo mejor o contar algo que realmente no se supiera.

Oportunismo feminista

Bajo el prisma del feminismo moderno podemos resolver que esta mujer fue un juguete en manos de los hombres (el primero de ellos, su mánager, Damián Rabal, quién tan pronto la encumbró como le hizo bajar a los infiernos), que los mismos que hacían cola en los cines para verla eran los que la trataban como un pedazo de carne y la infravaloraban como actriz (tampoco era muy buena y para empezar no sabía bien español) Que le hicieron creer que sin belleza ya no tendría nada, que sólo existía para el goce de los demás. Nos quieren vender en la docuserie una especie de Me Too español pero no dan ni un nombre de las películas en las que ella participó, ni siquiera se dan nombres, ni datos concretos. Ni siquiera hay explicación del contexto social. La serie apunta pero no dispara.