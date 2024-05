Así es el preocupante problema de salud de Tamara Gorro: le afecta en todo

Tamara Gorro saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, un programa donde conoció a Rafa Mora. Enseguida demostró que estaba capacitada para entretener a los espectadores y en Telecinco le empezaron a ofrecer proyectos. Se convirtió en una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes’ y también participó en un reality con una esencia muy parecida a ‘Gran Hermano VIP’. Tamara abandonó ambos formatos porque no soportaba estar lejos de Ezequiel Garay, quien actualmente es su ex marido y padre de sus dos hijos. La relación entre la empresaria y el futbolista ha dado mucho de que hablar.

Tamara comparte su vida en las redes sociales y disfruta de una conexión muy especial con sus seguidores. Llama «familia virtual» a su ejército de fans y promete que sus admiradores son una parte importante de su día a día. Esa es la razón por la que comunicó a través de Instagram que había roto su matrimonio con Ezequiel Garay.

El problema es que pasan mucho tiempo juntos y no son pocos los que consideran que se han dado una segunda oportunidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La tertuliana insiste en que únicamente son amigos. No se han separado por ningún problema grave y continúan Unidos porque tienen dos hijos a los que hacer felices.

Tamara Gorro está muy centrada en su nueva vida, aunque la última noticia que ha dado ha hecho saltar todas las alarmas. Reconoce que tiene un problema de salud: la ansiedad le impide dormir y esto le afecta a todo. Es una mujer muy activa y necesita tener energía, pero su dificultad para coger el sueño ralentiza sus rutinas. «He dormido fatal, llevo mucho tiempo durmiendo mal. Tengo muchas pesadillas, no descanso», ha declarado con total naturalidad.

Tamara Gorro lucha contra la depresión

La influencer ha utilizado su repercusión mediática para dar voz a determinadas causas que considera completamente necesarias. Quiere dar visibilidad a la salud mental y ha dado normalidad a pedir ayuda cuando es necesario. Recientemente ha explicado que le ha contado a su equipo los problemas que está teniendo a la hora de dormir: «El psiquiatra me va a controlar el sueño porque me repercute en todo a nivel de salud». Tamara tiene dos hijos, Sheila y Antonio, y no puede permitirse volver a caer.

La colaboradora preocupó a sus seguidores hace unos meses cuando reconoció que estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. Le recomendaron que desapareciese de las redes sociales para que tomase aire y se distanciase de ciertos conflictos, pero Tamara siente la necesidad de compartir su vida porque gracias a sus fans ha alcanzado el éxito mediático.

Gracias a ella hay una parte del público que ha dado normalidad a lo normal. Es decir, para los seguidores de Tamara ir al psicólogo no tiene nada de malo y Gorro se siente orgullosa de haber podido trasladar este mensaje. También ha concienciado de la importancia de hacer ejercicio: de esta forma está más cansada y por la noche puede dormir mejor, algo que beneficia a su estabilidad emocional. «Creo que es algo muy importante poder influenciar a personas que no están tan mimetizadas con el deporte porque el día mejora».

La enfermedad de Tamara Gorro

Tamara Gorro decidió hablar abiertamente de su enfermedad en 2023. Se sintió con fuerza para contar delante de todos que estaba en tratamiento, que se había puesto en manos de especialistas y que pedir ayuda era necesario para salir adelante.

«Estoy mal desde hace tres años más o menos. Con unos episodios muy extraños en los que yo empiezo a detectar que algo en mí no iba bien. Era muy raro, con cosas muy fuertes: me metía debajo de la ducha con taquicardias, me ahogaba y me asfixiaba. Me encontraba muy mal. Detecté que algo no iba bien y, hace dos años y medio, me puse en manos de profesionales», declaró en la revista ‘¡HOLA!’

La actividad profesional de la colaboradora no se limita únicamente a trabajar en los platos de televisión, también tiene su propia empresa y hace campañas a través de sus redes sociales. Sin embargo, como es natural, lo más importante para ella es el bienestar de sus hijos y esa es la razón por la que cogió fuerza e intentó solucionar lo que estaba pasando dentro de ella. Era algo mental, lo tenía identificado, solo tenía que solucionarlo.

Cuando le preguntaron si lo había hecho por sus hijos, Shaila y Antonio, dijo: «Ellos son mi motor, mi vitamina, mi mano, mi pierna, mi fuerza. Por los hijos, te secas las lágrimas y te levantas». Afortunadamente también contó con el apoyo de Ezequiel Garay, a pesar de que anunció su separación justo después de confirmar que estaba teniendo problemas en su salud mental. El futbolista le dio la mano y no se separó de ella ni un momento, de hecho durante esa etapa se dejaron ver juntos en numerosas ocasiones.