Tamara Gorro, muy afectada tras sufrir una horrible experiencia: «Cuidado con esto familia»

La pérdida de su querido abuelo, su separación de Ezequiel Garay, los problemas que ha tenido después de hacer pública su ruptura y ahora un intento de estafa. Es evidente que Tamara Gorro no está atravesando por un momento sencillo, aunque por suerte cuenta con el apoyo de su famosa familia virtual. Así llama al ejército de seguidores que está pendiente de ella. Desde que se dio a conocer en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, la colaboradora ha disfrutado de una carrera ascendente dentro de la pequeña pantalla. Empezó trabajando en diversos programas de Telecinco e incluso llegó a formar parte del casting de ‘Supervivientes’.

Tamara Gorro es una de las estrellas más destacadas de nuestra crónica social y lo cierto es que su comportamiento le ha situado en una posición muy favorable. A pesar de que está muy expuesta, apenas se conocen escándalos suyos, por eso todo lo que se sale de lo normal llama poderosamente la atención. En las últimas horas ha compartido con sus admiradores una experiencia terrible: le han intentado estafar. Tamara ha recibido un mensaje de WhatsApp donde ponía: «Hola, ¿puedo hablar contigo?»

Enseguida se ha dado cuenta de que era algo extraño, así que se ha puesto en contacto con sus fans para explicarles lo que deben hacer en estos casos. «Cuidado con esto familia virtual, creo que es una estafa. NO contestéis, directamente bloquear», ha escrito en una publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram. Gracias a ella dicho engaño ha cobrado mucha repercusión pública y ahora es más difícil que los usuarios caigan en la trampa.

¿Cómo se encuentra Tamara Gorro?

Tamara Gorro comunicó muy apenada la muerte de su abuelo y no tardó en recibir el apoyo de sus compañeros. Trabaja en ‘Y ahora Sonsoles’, un espacio presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. La influencer se ha abierto en canal para explicar el papel que ocupaba su familiar. «Mis yayos me han criado, son mi media mitad», declaró muy orgullosa. Afortunadamente cuenta con este altavoz para dar respuesta a los rumores que circulan sobre su personaje público.

Tamara disfruta de un poder mediático incomparable y esa es la razón por la que tiene detrás a muchos paparazzi. Hace unas semanas descubrieron que había viajado a Roma con Ezequiel Garay y se empezó a especular con una posible reconciliación. Más adelante se barajó la posibilidad de que Gorro no quisiera volver con el deportista porque tuviera otra ilusión. Sin embargo, nada de esto es cierto y la joven se presentó en su programa para desmentirlo: «No tengo novio».

En las últimas horas hay otra historia que afecta a la privacidad de Tamara Gorro. Fuentes cercanas aseguran que se ha escapado a Ibiza con Ezequiel Garay, de hecho hay pruebas que demuestran que en este viaje también han estado los hijos de la expareja. No obstante, Tamara se ha cansado de dar explicaciones y no está dispuesta a seguir respondiendo a ciertas preguntas, por eso guarda silencio cuando escucha el nombre del futbolista.

Su buena relación con Ezequiel

Teniendo en cuenta las publicaciones que Tamara Gorro compartía en sus redes sociales, todo hacía pensar que su historia con Ezequiel Garay era idílica. Formaban el matrimonio perfecto y lucharon juntos para superar muchos obstáculos. Por ejemplo, Tamara no conseguía quedarse embarazada y se vio en la obligación de recurrir a una gestación subrogada para cumplir su sueño de ser madre. Durante todo este camino Ezequiel no le soltó la mano y le apoyó rotundamente en todo. La colaboradora no se cansa de decir que eligió muy bien al padre de sus hijos. Se siente muy orgullosa de lo que han construido, por eso le felicitó en el Día del Padre.

«Jamás me arrepentiré de haberte elegido para ser el papá de mis hijos. Muchas felicidades, te adoramos». La influencer y el futbolista tienen dos pequeños en común que se llaman Sheila y Antonio. Ambos tienen cierta repercusión en la cuenta de Instagram de Tamara porque la influencer comparte muchas cosas con su querida familia virtual.

Tamara ha recibido críticas por exponer gran parte de su intimidad en Internet, pero ella no hace caso a estos comentarios. En primer lugar porque no está haciendo nada malo y en segundo porque hay mucha gente que está pendiente de sus movimientos. Gorro disfruta de un poder mediático incomparable y tiene oportunidad de utilizar Instagram para comunicarse con todos aquellos que desean mandarle un mensaje. Gracias a esto ha hecho muy buenos amigos y puede presumir detener a sus espaldas un ejército muy fiel de admiradores.