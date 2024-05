Así es Llados: de lavaplatos a influencer millonario que se ríe de los «panzas» y los mileuristas

Un polémico influencer español que vive en Estados Unidos se ha hecho mundialmente conocido por su búsqueda de la autoperfección a través del fitness y de una peculiar forma de ver la vida. Ahora bien, Amadeo Llados, así se llama, no fue siempre conocido en las redes sociales, antes era lavaplatos y ganaba 600 euros al mes según ha comentado él mismo en sus videos.

Su humilde pasado, sin embargo, ha quedado bien atrás pues actualmente se dedica a hacer coaching personal y a vender cursos de autosuperación por internet con lo que se embolsa unos tres millones de euros al año. Esta formación que oferta ha causado revuelo en las últimas semanas a través de redes sociales porque en ella Llados implementa una doctrina que se basa en rechazar a toda costa la pobreza y la gordura. El influencer está absolutamente convencido de que la gente pobre y con sobrepeso es así porque quiere y porque no se esfuerza en cambiar. Un ejemplo claro de esta visión vital puede verse en un video que en los últimos días se ha hecho viral en redes sociales y donde Llados critica un modo de vivir que él considera repudiable. «Literalmente, pan con mermelada. Miro al otro lado: croissant con fucking café. Miro al otro lado: panza, panza, panza, mileurista, mileurista, mileurista. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí sabes», dijo el influencer en sus redes sociales.

No obstante, a pesar de su éxito educando a la gente a través de mentorías por internet, Llados se vanagloria de haber ganado su primer millón sin leer un libro. Algo que no le ha impedido afirmar que es un gran seguidor del filósofo y emperador romano Marco Aurelio o de asegurar que se siente inspirado por mentes superiores que ya no están en este mundo.

En este sentido, durante el podcast Tengo un plan el español reveló un poder metafísico que sólo él o personas como «conectadas» como él pueden tener. «Yo a veces siento que me vienen a la cabeza ideas de mentes que ya no están aquí, que siguen en el universo y se conectan contigo», aseguraba. «Alguien que es un genio y muere, Thomas Edison, que intentó diez mil veces hacer la luz y tú abandonas porque solo has probado una. Ese tío es un genio y esa mente sigue ahí fuera», manifestaba.