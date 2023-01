Así fue el romance de Aitana con Sebastian Yatra estando con Miguel Bernardeau

Después de la sonada ruptura entre la cantante Aitana Ocaña y el actor Miguel Bernardeau, muchos han relacionado a Aitana con nuevos amores y romances del pasado. La cantante se hizo conocida en Operación Triunfo y desde entonces no han sido poco los rumores sobre su vida personal. Ella misma ha dejado claro en más de una ocasión que prefiere mantener los detalles sobre su vida amorosa en la más estricta privacidad, pero ahora, se ha señalado un posible romance años atrás con Sebastián Yatra.

Los rumores de romance entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña

Sebastián Yatra y Aitana Ocaña han coincidido en más de una ocasión por sus trabajos. El cantante ha ido sumando fama estos últimos años y de manera paralela, también lo ha hecho la carrera de Aitana. Se sabe que son buenos amigos e incluso comparten un grupo de amistades, pero ahora se dice que podría haber más en su relación.

Eran las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez las que hablaban de la naturaleza de la relación entre Aitana y Sebastián Yatra en su podcast ‘Las Mamarazzis’. «Podemos confirmar que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra están juntos. ¿Novios? No podemos asegurarlo, pero que tienen una relación sí.» estas palabras han desatado las dudas entre los fans de los cantantes.

No son pocos los que se preguntan si esta podría ser la nueva ilusión de Aitana Ocaña tras su ruptura con Miguel Bernardeau. Sin embargo, no es la primera vez que este rumor sale a la luz y el mismo Yatra había desmentido que hubiera una relación. Se sabe que comparten toda una amistad, pero para las periodistas resulta innegable la química que hay entre ambos.

No se conocen hechos oficiales, pero también comentaron algún que otro detalle sobre un posible «lío» en una fiesta de Los 40 en 2019 entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. Estas fechas se darían en los inicios de la relación entre Aitana y Miguel Bernardeau, que para ese momento llevarían unos meses en su relación.

Por el momento, los fans tendrán que esperar para conocer más detalles sobre la naturaleza de la relación entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. Ambos cantantes se mantienen privados con su vida personal por la exposición que reciben con su carrera, la misma cantante dejó claro que, como había hecho hasta el momento, evitaría contar detalles sobre su vida privada con los medios.

No son pocos los rumores que han comentado que esta podría ser la nueva ilusión de la cantante y que ya podrían haber tenido algo antes. Esto se acentuó con la repentina ruptura de Aitana y Miguel, que acababan con su relación de tres años después de rodar y estrenar una serie juntos. Si esto dará paso a una relación con el cantante de ‘Tacones Rojos’ solo podrá decirlo el tiempo, pero parece que Aitana opta por mantener el silencio frente a los rumores de romance. Si acabarán siendo la nueva pareja del año o no, aún es algo que los fans no pueden saber.