Así fue el momento más espeluznante que vivió Ángel LLácer en la UCI

Ángel Llácer ha atravesado una situación verdaderamente complicada y ha decidido compartir lo que ha pasado con sus seguidores. Trabaja en el programa ‘Tu cara me suena’, donde ejerce como miembro del jurado. De un momento a otro se ausentó y la audiencia empezó a hacerse preguntas, así que el humorista no tuvo más remedio que dar un paso adelante y explicar que estaba ingresado en el hospital. Según contó, hizo un viaje al sudeste asiático y contrajo una bacteria que le generó fuertes dolores. Pidió ayuda a su equipo médico y estuvo diez días en un centro situado en Madrid. Le dieron el alta y pensó que estaba recuperado, pero esto no fue más que un breve espejismo.

Ángel Llácer no logró deshacerse de la bacteria y las molestias volvieron con más fuerza que nunca, así que regresó a Barcelona y fue ingresado en la Clínica Dexeus. Tal y como ha salido publicado, llegó a estar en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y la situación fue tan grave que el comunicador llegó a despedirse de sus familiares. Han sido unos momentos de incertidumbre que afortunadamente ahora solo son un triste recuerdo, aunque Llácer no olvida lo mal que lo ha pasado y quiere compartir su experiencia con el público.

«Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida. Incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos», ha comentado al respecto. El presentador fue diagnosticado con fascitis necrotizante, una infección muy grave que le llevó a pasar por quirófano en cuatro ocasiones. Ahora que todo ha pasado ha utilizado su influencia mediática para agradecer el trato que ha recibido por parte del equipo médico, sobre todo ha destacado la atención que ha recibido de la Dra. Cambray y del Dr. Monllau.

¿Qué bacteria tenía Ángel Llácer?

Ángel, haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, explicó que tenía «una bacteria con nombre de drag queen». En concreto se llama Shigella y le ha provocado una situación que jamás hubiera esperado. «Yo que me lo como todo, pues comí en la calle y todo lo que te dicen que no hagas. Entonces comí y cogí una intoxicación. Me curé y entonces volví de allí, pero este tiempo el bicho ha vivido en mí hasta que se ha reproducido. He tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy».

Según cuenta, hizo un viaje a Vietnam. Estaba dispuesto a conocer la cultura y tomó decisiones que le han provocado serias consecuencias. «He tenido dolor en el estómago, heces con sangre y cada vez tenía más fiebre. Era un horror», comenta cuando le preguntan por los efectos de su enfermedad. Por suerte este problema de salud está controlado y Llácer siente que ahora puede empezar de cero. Durante su ausencia en Antena 3, los espectadores le han echado mucho en falta y esto le ayudará a salir adelante.

Durante una entrevista en un programa de radio catalán confirmó que su problema de salud ha sido bastante grave: «¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo. Tenía dos equipos: el de cirugía y el de medicina interna, porque veían que tenía mucho daño. Tenía siete médicos a mi alrededor como diciendo: ‘No sabemos que tiene este chico’. Así hasta que descubrieron que tenía la bacteria».

El peor momento de Ángel Llácer

El comunicador no solo ha preocupado a sus familiares y amigos, el público y ciertos rostros conocidos también estaban muy pendientes de su evolución. Lolita Flores pasa mucho tiempo con él en ‘Tu cara me suena’ y reconoció que estaba al tanto de todo, pues es uno de sus grandes apoyos dentro del programa. Ángel, al descubrir que había tantos comentarios sobre la situación que estaba viviendo, pensó que lo más inteligente era dar un paso adelante y explicar exactamente qué le había pasado en Vietnam.

«Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional. Pero, como siempre, hay que quedarse con lo positivo de todo. Yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas». Tal y como el mismo ha explicado, no solo ha tenido secuelas a nivel de salud, su estabilidad mental también se ha visto afectada porque durante un tiempo los médicos no sabían qué le provocaba tanto dolor.

Lolita fue la encargada de comunicar la gran noticia: «Gracias a Dios está ya fuera de peligro». Después añadió: «Está fuera del hospital. No sé si podrá volver a ‘Tu cara me suena’ porque le han mandado reposo, pero desde aquí le mandó un beso. ‘Tu cara me suena’ sin Ángel no es lo mismo y me emociono incluso porque sé que en los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos». Ambas estrellas han entablado una amistad muy especial, por eso las palabras que le dedicó la hija de Lola Flores llamaron tanto la atención.