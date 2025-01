Así es Fernando Gil, el actor de ‘Machos Alfa’: edad, pareja y sus películas y programas de tv

Fernando Gil es uno de los invitados del popular programa de Antena 3, El Hormiguero de esta semana. Es posible que lo reconozcamos por alguna de sus películas o por su reciente papel como Pedro Aguilar en la exitosa serie de Netflix Machos Alfa. Aquí te contamos todos los detalles más personales sobre este conocido actor español.

Fernando Gil: edad y de dónde es

Nacido en 1975 es hijo de dos emprendedores que se trasladaron a Madrid para abrir un negocio. Actualmente tiene 49 años. Desde los 6 años destacó con sus actuaciones, aunque no fue hasta finales de los 90 cuando llega su gran oportunidad. Nada más y nada menos que Juan Antonio Bardem le eligió para Resultado final.

¿Cuánto mide el actor de ‘Machos Alfa’?

El actor que interpreta a Pedro Aguilar en la popular serie de Netflix Machos Alfa tiene una altura de 1,91 metros. Su figura no pasa desapercibida, convirtiéndolo en uno de los intérpretes más llamativos del elenco.

¿Qué estudió Fernando Gil?

Fernando Gil tuvo claro desde pequeño que su vocación era ser actor. A los 6 años ya le hablaba a sus padres sobre su sueño de dedicarse al cine y al teatro. Sin embargo, antes de embarcarse en su carrera artística, optó por estudiar Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Durante esos años también participó en el Aula Complutense de Teatro, pero finalmente dejó la carrera para centrarse plenamente en la interpretación. Ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, una experiencia que, aunque breve, le sirvió para aplicar conceptos como la teoría de la Gestalt y el trabajo en equipo en su carrera como actor.

Fernando Gil en ‘La que se avecina’

Su cara nos sonará por haber participado en las mejores series españolas, después de haber pasado varios años haciendo funciones por todo el mundo. Desde Hospital Central hasta La que se avecina, del drama al humor, Gil es capaz de cualquier cosa, demostrando que es un actor de pura cepa.

¿Quién es la pareja de Fernando Gil?

Fernando Gil está casado con la actriz y bailarina canadiense Michelle Marier, a quien conoció hace ocho años mientras trabajaban juntos en una obra musical del Tricicle. En una entrevista con Vanitatis en 2014, el actor se refirió a su pareja como ‘mi reina particular’, destacando la complicidad que comparten. La pareja, que lleva más de cinco años de matrimonio y mantiene una vida familiar discreta, lejos de los focos.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Gil?

Fernando y su pareja, Michelle Marier, tienen una hija de 10 años, con quien mantiene un vínculo muy cercano. El actor ha destacado en varias ocasiones lo importante que es para él, afirmando: «La reina de mi casa es mi hija. Ella es la emperatriz».

Películas y programas de TV de Fernando Gil

Ha cruzado el charco en una actuación que ha despertado el interés de grandes cazatalentos. Participó en Enrique VIII, una obra que le hizo ser conocido en Estados Unidos destapando las cualidades de este español al exigente mercado norteamericano en el que ha sido de los pocos en destacar

¿Dónde sale Fernando Gil?

Lo hemos visto recientemente en el cine, protagonizando la película Padre no hay más que uno o en Netflix en series como Machos Alfa o en un episodio de Bosé. Fernando Gil no se detiene, no deja de trabajar y nos demuestra en todo momento que es un gran actor, sorprendiendo en cada uno de sus nuevos papeles.