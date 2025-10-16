Así es Ángela Banzas: edad, origen y trayectoria de la autora finalista del Premio Planeta

La escritora gallega Ángela Banzas se ha convertido en una de las protagonistas literarias del año tras quedar finalista del Premio Planeta 2025 con su novela Cuando el viento hable, una historia que mezcla emoción, memoria y misterio en la Galicia de la posguerra. Su trayectoria, aunque relativamente reciente, ha consolidado a Banzas como una de las voces más prometedoras de la narrativa contemporánea española.

¿Quién es Ángela Banzas?

Ángela Banzas es una escritora nacida en Santiago de Compostela (Galicia), que se ha ganado el reconocimiento del público y la crítica por su capacidad para construir historias llenas de emoción, suspense y raíces familiares. En apenas unos años ha pasado de publicar su primera novela a situarse entre los nombres más destacados del panorama literario nacional.

Su obra se caracteriza por combinar elementos del thriller psicológico, la intriga familiar y el drama emocional, con un marcado sello gallego tanto en los paisajes como en las atmósferas.

¿Cuántos años tiene Ángela Banzas?

Ángela Banzas nació el 12 de mayo de 1982, por lo que tiene 43 años. Pertenece a una generación de autoras que han irrumpido con fuerza en la literatura española del siglo XXI, aportando nuevas perspectivas sobre la memoria, la identidad y la herencia familiar.

¿De dónde es Ángela Banzas?

Como ya se ha mencionado previamente, la autora es natural de Santiago de Compostela, aunque ha pasado parte de su vida entre Galicia y Madrid. La influencia de su tierra natal es visible en casi todas sus obras: los paisajes húmedos, las aldeas envueltas en niebla y la conexión emocional con el territorio gallego son constantes narrativas que dotan de personalidad a su estilo literario.

¿Qué estudios tiene Ángela Banzas?

Antes de dedicarse plenamente a la escritura, Ángela Banzas desarrolló una sólida carrera académica y profesional. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela, y cuenta con un Máster en Administración de Empresas (MBA) cursado en la Escuela Europea de Negocios de Madrid.

También ha realizado estudios complementarios en la Universidad de Cambridge, lo que le ha permitido adquirir una visión cosmopolita y una base cultural amplia que se refleja en la profundidad de sus personajes y en la estructura de sus tramas.

¿Qué libros ha publicado Ángela Banzas?

A pesar de su corta trayectoria, Ángela Banzas ha publicado ya varias novelas que han tenido una gran acogida entre los lectores:

El silencio de las olas (2021).

La conjura de la niebla (2022).

La sombra de la rosa (2023).

El aliento de las llamas (2024).

Cuando el viento hable (2025).

¿Por qué es finalista del Premio Planeta 2025?

Ángela Banzas se alzó como finalista del Premio Planeta 2025 con Cuando el viento hable, presentada al certamen bajo el seudónimo Sofía García y con el título provisional El color de la lluvia. La obra ha sido destacada por el jurado por su sensibilidad, su fuerza narrativa y su retrato humano de la posguerra española.

¿Qué estilo literario tiene Ángela Banzas?

El estilo de Ángela Banzas se mueve entre el suspense emocional, la narrativa intimista y el realismo poético. Le interesa el pasado como un espejo del presente, y sus personajes suelen enfrentarse a secretos familiares, pérdidas o silencios que condicionan su identidad. Su prosa es cuidada, envolvente y con un ritmo pausado, en la que los detalles sensoriales y la atmósfera cobran gran importancia.