La Universidad Villanueva rinde homenaje a Mario Vargas Llosa con las jornadas «La literatura es fuego»

La Universidad Villanueva, en colaboración con la revista Letras Libres, celebrará los días 20 y 21 de octubre el homenaje «Mario Vargas Llosa: La literatura es fuego». El encuentro reunirá a destacados escritores, periodistas y críticos literarios para rendir tributo al Premio Nobel de Literatura y a su legado intelectual y narrativo.

Las jornadas arrancarán el viernes 20 de octubre a las 16:30 horas en el salón de actos del Edificio B de la Universidad Villanueva (C. Costa Brava, 2, 28034 Madrid) con las intervenciones de Ester Mocholí, rectora del centro, y Enrique Krauze, director de Letras Libres.

«La novela y la historia privada de las naciones»

A las 17:00 horas se celebrará la primera mesa redonda, que contará con la participación del escritor y filósofo chileno Arturo Fontaine, reconocido amigo y confidente de Vargas Llosa, con quien comparte una larga trayectoria de diálogo intelectual. Le acompañará el escritor y poeta Andrés Trapiello, en una conversación moderada por Daniel Gascón, editor de Letras Libres.

Tras una pausa, a las 18:30 horas continuará el coloquio «Vargas Llosa, América y la modernidad», que reunirá a la reportera y columnista Karina Sainz Borgo y al ensayista Carlos Granés, bajo la moderación de Raquel Garzón, editora de Granta y subdirectora de De Las Palabras.

Elogio del novelista crítico

El sábado 21 abrirá a las 10:00 horas con la mesa «Elogio del novelista crítico», moderada por el periodista José Andrés Rojo y con la participación del escritor Fernando Iwasaki y Javier Rodríguez Marcos, subdirector de Opinión en El País.

A las 12:00 horas se celebrará «El novelista en el escenario», con el escritor y cineasta Luis Alegre y la actriz Marta Poveda, quien participó en Los cuentos de la peste, obra teatral escrita por Vargas Llosa.

El programa concluirá a las 16:00 horas con «En el taller de Vargas Llosa», un encuentro con Gustavo Guerrero, editor de la obra del autor en francés; Pilar Reyes, directora literaria de Alfaguara; y Juan Cruz, periodista y cofundador de El País.

Pasión literaria y compromiso cultural

El objetivo del homenaje es celebrar la obra y la influencia cultural de Mario Vargas Llosa desde una perspectiva puramente académica, alejada de cualquier enfoque político.

«Los libros de Mario Vargas Llosa contagian pasión y esperamos demostrarlo en el Congreso, un espacio para retratar los aspectos de su obra, una realidad rica y variada, a veces sórdida y violenta, a veces más ligera y festiva», afirma Daniel Gascón.

«Vargas Llosa es el mejor representante del realismo mágico iberoamericano, un autor que ha sabido transformar la palabra en un espacio de libertad y belleza», destaca Yago de la Cierva, presidente de la Fundación Villanueva.

El evento reunirá a estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Villanueva, miembros de Letras Libres, académicos invitados y representantes de centros culturales, entre otros.

Con esta iniciativa, la Universidad Villanueva refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y el pensamiento crítico, consolidándose como espacio de encuentro entre el mundo universitario y la literatura contemporánea.