Antonio Revilla habla claro sobre su relación con Tamara Gorro: esto es lo que ha dicho

La popularidad de Antonio Revilla ha ido creciendo de forma progresiva, aunque su nombre no provenga ni del cine ni de la televisión. Empresario del sector inmobiliario y nieto del histórico fundador de la empresa cárnica Revilla, su vida profesional había transcurrido sin grandes sobresaltos públicos. Sin embargo, desde que iniciara relaciones con mujeres reconocidas en el mundo del espectáculo, su privacidad ha quedado comprometida. Primero fue su historia con Laura Matamoros, después su noviazgo con Hiba Abouk, finalizado en marzo de este mismo año. Y ahora, apenas unas semanas después de esa ruptura, su nombre vuelve a ocupar los titulares de los mejores medios.

En esta ocasión, las especulaciones giran en torno a una supuesta relación con Tamara Gorro. Los comentarios se han multiplicado, las redes han hecho su trabajo habitual de amplificación y las teorías sobre su cercanía no han dejado de surgir. Ante el volumen creciente de insinuaciones, Revilla ha optado por intervenir directamente, alejándose del silencio que había mantenido hasta ahora.

Lo que en principio parecían simples gestos de complicidad virtual acabó por alimentar la sospecha de que entre Antonio Revilla y Tamara Gorro había algo más.

El comunicado de Antonio Revilla

Sin embargo, el empresario ha decidido poner fin a esa narrativa con un pronunciamiento claro y directo. A través de un mensaje urgente, ha querido desmarcarse de la idea de que entre él y la influencer exista un vínculo amoroso. Aunque no es habitual que se pronuncie sobre asuntos personales, en esta ocasión ha considerado necesario intervenir. Según explicó, la situación le ha llevado a tomar esta decisión por respeto a quienes se están viendo afectados por las habladurías.

Con rotundidad, niega la existencia de cualquier tipo de relación sentimental entre ambos. Especifica que su vínculo con Gorro se limita estrictamente a la amistad, dejando claro que la cercanía no implica necesariamente una implicación romántica. La explicación no deja lugar a la ambigüedad: el único lazo entre ambos es afectivo, pero no amoroso.

El comunicado de Antonio Revilla contiene un mensaje estructurado y sin rodeos. Comienza destacando que, aunque no desea formar parte del mundo mediático, ha sentido la necesidad de aclarar la situación: «Respeto el medio, pero no es mi mundo ni espero que lo sea». Su tono es sereno pero firme, como quien busca desactivar una historia que considera infundada desde su origen.

Acto seguido, lanza un desmentido categórico: «Todo lo que se está diciendo es completamente FALSO». Sin adornos ni matices, el empresario rechaza que exista entre él y Gorro una relación amorosa. Aclara que su vínculo se basa en el compañerismo, y que eso debería ser suficiente para entender lo que ocurre: «Tamara Gorro y yo somos solo amigos. No existe ningún tipo de relación sentimental. Sí, la relación de amistad entre un hombre y una mujer puede existir, y la nuestra es un ejemplo de ello».

Antonio Revilla protege a Tamara Gorro

La insistencia en defender la posibilidad de una amistad sincera entre sexos opuestos revela la incomodidad de verse atrapado en una narrativa que no le corresponde. La propia necesidad de justificar la amistad como categoría legítima expone el peso de los estereotipos y los juicios sociales en torno a las relaciones públicas. Además, su intervención no solo busca proteger su privacidad, sino también la de su amiga, a quien menciona directamente como la razón principal de su comunicado: «Mi amiga no lo está pasando bien con esta situación y yo como buen amigo, no quiero que así sea».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Mientras Antonio ha decidido hablar, Tamara Gorro ha mantenido el silencio. En lugar de pronunciarse sobre los rumores, ha optado por centrarse en sus propios proyectos personales. En estos días, se encuentra inmersa en la promoción de su libro más reciente, titulado Ahora que vuelvo a vivir. En él, la influencer reflexiona sobre sus experiencias personales, los momentos difíciles atravesados en los últimos años y su proceso de reconstrucción emocional.

El empresario se convierte en protagonista

El interés mediático en torno a Antonio Revilla no surgió de la nada, pero tampoco fue buscado activamente por él. Su primera irrupción pública fue como pareja de Laura Matamoros, momento en el que comenzaron a circular informaciones sobre su entorno, su pasado familiar y su carrera profesional. Hasta entonces, su trayectoria como empresario del sector inmobiliario se había desarrollado sin interferencias mediáticas.

Revilla es el propietario de Portofino Buildings SL, una compañía de alquiler de inmuebles registrada en 2021 y con sede en una de las zonas más exclusivas de Madrid. La firma ha alcanzado una facturación notable en su último ejercicio, con cifras que superan los tres millones y medio de euros. Pese a ese éxito empresarial, lo que más llamó la atención mediática fue su vínculo con figuras públicas, hecho que le ha catapultado a la primera línea de la crónica social.