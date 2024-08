Anabel Pantoja revela los kilos de más que ha ganado durante su embarazo

Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas más felices de su vida. Desde que anunció su embarazo no ha dejado de compartir con sus seguidores los detalles de esta experiencia tan esperada. Después de varios años de desear convertirse en madre, finalmente ha visto cumplido su sueño. Teniendo en cuenta la sinceridad que ha marcado su trayectoria, a nadie le ha extrañado el contenido que está publicando últimamente. Incluso ha llegado a explicar cómo ha cambiado su cuerpo desde que se quedó en estado.

La emoción de Anabel es palpable en cada publicación que hace, ya sea en Instagram o en sus apariciones televisivas. Desde que supo que sería madre, ha decidido ser transparente con sus seguidores sobre los cambios que está experimentando en su anatomía. Esta naturalidad le ha permitido conectar aún más con su público, que la sigue apoyando en cada paso de este camino.

El deseo de Anabel de convertirse en madre no es algo nuevo. Desde hace tiempo había manifestado su ilusión por tener un hijo, un anhelo que no se había concretado durante su relación anterior con Omar Sánchez. Ahora, junto a David, ese sueño se está haciendo realidad y ambos están disfrutando de cada momento del proceso. La pareja, que recientemente ha reformado su hogar en Canarias para adaptarlo a la llegada del bebé, no podría estar más feliz con la noticia de que esperan a una niña.

¿Cuánto ha engordado Anabel Pantoja durante su embarazo?

El embarazo de Anabel ha sido recibido con entusiasmo por su familia y amigos cercanos. Su madre, Mercedes Bernal, ha estado a su lado en cada etapa, compartiendo momentos de ternura y emoción. Anabel incluso grabó uno de estos momentos en vídeo, mostrando cómo su progenitora reaccionaba emocionada al sentir los movimientos del bebé en el vientre. «Mírala cómo me escucha. Ay, mi niña, cómo se mueve», comentaba Merchi, visiblemente emocionada.

Una de las cosas que Anabel ha querido compartir con sus seguidores es el tema del aumento de peso durante el embarazo, un aspecto que suele preocupar a muchas mujeres. Con la honestidad que la caracteriza, ha revelado cuántos kilos ha ganado hasta el momento, un tema que, aunque íntimo, ella ha decidido abordar con total naturalidad. «Por cierto, he subido 4,5 kilos desde que me quedé embarazada. Este sábado completo el séptimo mes. No está mal…», escribió en sus redes sociales.

Los médicos, que siguen de cerca su evolución, han señalado que este aumento de peso es totalmente normal y saludable, ajustándose a las recomendaciones para una mujer con un índice de masa corporal (IMC) dentro de los límites saludables. Generalmente, se estima que una mujer debería ganar entre 11,5 y 16 kilos a lo largo de todo el embarazo, aunque esto puede variar dependiendo de factores como el tamaño del bebé y la estructura física de la madre.

Anabel Pantoja cambia de vida

Desde que comenzó el proceso, Anabel se ha propuesto mantener un estilo de vida saludable. En etapas tempranas de su embarazo, compartió que había aumentado alrededor de 2,5 kilos durante los primeros cuatro meses, una ganancia que consideró adecuada. «Mi novio y mi madre se echan las manos a la cabeza por cómo me voy a poner. Me pondré, pero de momento he engordado unos dos kilos y medio. Ahora me voy a poner con un nutricionista y con mi entrenador a tope, me gustaría hacer deporte», confesó al respecto.

Además de incorporar el ejercicio a su rutina diaria, también ha hecho ajustes en su dieta. La influencer ha decidido reducir su consumo de chocolate, que antes disfrutaba en grandes cantidades. «Antes me tomaba una tableta diaria y ahora no me apetece tanto. Me tengo que hacer a la idea cuando me vea más avanzada, cuando me note algo, que eso me da pánico», comentó sobre los miedos que aún enfrenta respecto a los cambios físicos.

Con la llegada de su hija cada vez más cerca, Anabel y David han estado trabajando arduamente para preparar su hogar en Canarias. La pareja ha realizado una completa reforma de su casa para asegurarse de que sea un espacio cómodo y seguro para recibir a su bebé. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores el progreso de estas reformas, mostrando con orgullo cómo ha logrado crear un ambiente acogedor y funcional.

Este verano, después de una breve escapada al extranjero para disfrutar de unos días de descanso, Anabel y David ya están instalados en su renovado hogar, listos para el inminente parto. La influencer ha expresado su emoción por finalmente tener una casa en propiedad donde podrá criar a su hija, un sueño que había perseguido durante mucho tiempo.

La aventura de la maternidad apenas comienza para Anabel Pantoja, pero su actitud abierta y honesta ha sido inspiradora para muchas mujeres que se encuentran en la misma etapa. Al compartir su experiencia de manera tan auténtica, la sevillana no solo está documentando un momento crucial de su vida, también está fortaleciendo la relación que mantiene con sus queridos seguidores.