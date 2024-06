Omar Sánchez se sincera sobre su último encuentro con Anabel Pantoja: «No nos dijimos ni hola»

El pasado viernes pudimos disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Beatriz Archidona. De esta forma, fuimos testigos de una de las entrevistas más esperadas de los últimos días: Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja, ha dado sus primeras declaraciones tras confirmarse el embarazo de la sobrina de la tonadillera.

En esta reaparición en televisión de Omar Sánchez, éste ha dado a conocer cómo se sintió tras conocer la noticia del embarazo de Anabel Pantoja. Recordemos que, según él, ella se negó a tener hijos durante su relación sentimental. Por lo tanto, a rasgos generales, no está siendo una de las mejores etapas a nivel personal para el canario.

En cuestión de días no solamente se enteró de esta noticia tan impactante sino que, además, rompió su relación con Marina Ruiz, a quien conoció durante su participación en un reality. Durante la entrevista con De Viernes, Omar Sánchez desveló que sufrió muchísimo durante su separación con la influencer.

Tan solo unos meses después de darse el «sí, quiero» en la isla de La Graciosa, en una ceremonia que se pudo seguir en directo en diversos programas de televisión como fue el caso de Sálvame, la pareja puso fin a su historia de amor. Meses después, se descubrió que la sobrina de la tonadillera fue quien dio el paso para hacer efectiva esta ruptura.

En esta entrevista, el canario dio a conocer cuándo ha sido la última vez que se vio las caras con la prima de Kiko Rivera y, sobre todo, qué siente por ella actualmente: «Por Anabel a día de hoy no siento nada, nos encontramos hace poco en un festival, pero no nos dijimos ni ‘hola’», comenzó diciendo.

Lejos de que todo quede ahí, Omar Sánchez quiso ir mucho más allá: «A lo mejor se ha sentido molesta por el hecho de que me haya sentado en algún plató de televisión, pero tampoco he dicho nada que no sea verdad». Entre las declaraciones de Anabel tras confirmar su embarazo, hay una que ha hecho muchísimo daño al joven. Aquella en la que la andaluza reconoció haber encontrado «a la persona perfecta».

El canario, inevitablemente, sintió que el día que se confirmó esa noticia fue uno de los peores de su vida. Además, aseguró que uno de sus mayores deseos, durante mucho tiempo, fue ser padre con Anabel Pantoja. Algo que ella rechazaba precisamente «por no ser el momento»: «Ella realmente quería ser madre a toda costa, porque mira qué rápido lo ha hecho ahora».

«Ella realmente quería ser madre a toda costa, porque mira qué rápido lo ha hecho ahora», continuó diciendo Omar Sánchez. Y añadió: «Yo no entiendo por qué conmigo no quería, no entiendo que te cases con una persona pero no quieras ser madre con él». Además, el canario aprovechó la ocasión para recordar que cuando su ex mujer participó en Supervivientes 2022 se llegó a plantear la posibilidad de ser madre junto a Yulen Pereira, a quien conoció como compañero de edición y de quién se enamoró.