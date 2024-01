Ana Obregón estalla: da un golpe sobre la mesa como no había hecho antes

Ana Obregón ha estallado y ha dado un golpe en la mesa para dejar claro qué hay detrás de la Fundación Aless Lequio. Después del triste fallecimiento de su hijo, la presentadora sintió que no iba a tener fuerzas para seguir adelante. En ese momento se dio cuenta de que todavía tenía que hacer algo fundamental: continuar con el camino que inició el joven empresario. Aless luchó con uñas y dientes contra una enfermedad que acaba con muchas personas y Ana no quiere que ninguna madre sufra lo mismo que vivió ella. Por ese motivo creó una organización benéfica para ayudar a investigar el cáncer.

Todo iba bien hasta que un conocido medio descubrió que Ana Obregón no estaba siendo tan sincera como quería dar a entender. La actriz y presentadora se comprometió a donar los beneficios que generase su libro, una obra titulada ‘El chico de las musarañas’ que ha sido todo un éxito. El problema es que ha salido a la luz que todavía no ha efectuado los pagos, así que no ha tenido más remedio que romper su silencio y dar un golpe en la mesa para dejar clara cuál es su postura. Ana no está dispuesta a seguir escuchando más «falsedades».

Sin embargo, no puede negar la evidencia. Varios periodistas han demostrado que de momento no ha realizado los pagos que prometió. Incluso ella misma le ha reconocido al colaborador Pepe del Real que lleva cierto retraso. Tiene una explicación. Según cuenta, puso de su bolsillo 30.000 euros para iniciar los trámites de la fundación. Supuestamente esa es la parte que se ha quedado de unas exclusivas que vendió en su revista de cabecera, pues considera que le pertenece e insiste en que tiene que mantener a su nieta, Anita Sandra.

El golpe en la mesa de Ana Obregón

Ana Obregón ha dado un golpe en la mesa en forma de comunicado. Ha publicado este texto en su cuenta de Instagram para zanjar todas las dudas que hay sobre este tema. «En el nombre del Patronato de la Fundación Aless Lequio comunicamos, ante la situación de falsos rumores y desinformaciones que se han vertido ante la opinión pública sobre nuestra presidenta, y de las donaciones personales que ha aportado a esta fundación, que: este patronato no ha hecho declaraciones a ningún medio de comunicación acerca de sus movimientos contables», empieza diciendo.

Los responsables de la citada organización benéfica han recalcado que el historial de Ana Obregón está completamente limpio. «Por privacidad de la propia fundación y sus donantes. Cualquier información que se esté divulgando al respecto no procede de ninguna fuente fiable. Asimismo, tenemos la deferencia de aclarar que nuestra presidenta, Ana García Obregón, ha donado todos los derechos de autor del libro ‘El chico de las musarañas’ tal y como dijo».

En las últimas horas ha sucedido algo realmente sorprendente. Ana mantiene un conflicto abierto con Alessandro Lequio, padre de su único hijo. El mediático conde no entiende la gestión que está haciendo su ex de todo lo relacionado con el triste fallecimiento del empresario, pero ha dado la cara por ella y ha dejado claro que en ningún momento se ha quedado con nada que no le corresponda. Insiste en que la Fundación Aless Lequio es una iniciativa completamente blanca que busca ayudar y mejorar una situación triste y compleja.

El dinero que ha ganado con sus entrevistas

Ana Obregón ha dado varias entrevistas desde la triste pérdida de su hijo Aless y siempre ha recalcado que el dinero que estaba ganando con este dramático suceso iba a ir destinado a causas benéficas. La actriz y presentadora considera que lo mejor es ir con la verdad por delante, por eso nunca ha ocultado que todavía no ha superado el duelo. Sus palabras han ocupado a titulares en los mejores medios y gracias a ella todo el mundo sabe qué es el sarcoma de Ewing, la enfermedad que padeció su hijo.

Se siente orgullosa de haber dado un paso tan importante, por eso ha roto su silencio en las redes sociales para recalcar que no tiene nada que esconder. «Dicen que quien calla otorga. Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo, me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita», ha escrito en Instagram.

La promesa de Ana Obregón

Ana Obregón prometió que iba a hacer todo lo posible para mostrar su mejor versión e intentar ayudar a las personas que estaban pasando por lo mismo que sufrió su hijo. «Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados. Haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras», declara visiblemente molesta.

Se estima que ha podido ganar alrededor de 500.000 euros con sus exclusivas. Teóricamente este dinero tendría que haber sido ingresado en la Fundación Aless Lequio, pero hay quien dice que Ana no ha cumplido con su promesa. Por eso está tan dolida.