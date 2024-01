Alessandro Lequio ha roto su silencio. Este lunes, 8 de enero, el colaborador ha acudido a Vamos a Ver, espacio en el que ha hablado sobre la última polémica de Ana Obregón que también le ha salpicado a él. El origen de este entramado tiene que ver con la Fundación Aless Lequio, que nace «con el único objetivo de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer en un país en el que cada año mueren 120.000 personas a causa de esta enfermedad», explican desde la página web de la entidad.



Proyecto que vio la luz tras la muerte de su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia de dicha dolencia, concretamente, el sarcoma de Ewing.»Sí que me interesa aclarar unas cosas. Las cuentas de la fundación están mas que claras. Los fondos, como dije en su día, que ascienden a una cantidad aproximada de 4 millones de euros proceden de una donación que en su día gestionó un queridísimo amigo mio. Los fondos están formados tanto por una parte en efectivo como por bienes e inmuebles», ha dicho antes de comenzar su relato.

«La fundación tiene fondos más que suficientes para su funcionamiento y la financiación de los proyectos con los que nos hemos comprometido. Hasta ahora hemos financiado dos ensayos que estaban centrados en el sarcoma de Ewing, que era la enfermedad que tenía mi hijo por un valor de 180.000 euros. Esta donación fue hecha a principios del año pasado», ha proseguido.

Sobre Ana Obregón ha indicado que sus cuentas son de ella «y a mi no me interesan para nada. Y las cuentas de la fundación son de la fundación y están más que claras. No tengo nada más que decir». Por otro lado, ha indicado que «los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana. Punto». Para finalizar, ha aclarado que «una cosa es Ana Obregón y otra la fundación. Son dos cosas completamente distintas», ha sentenciado.

El origen de la polémica

La pasada semana salió a la luz que Ana Obregón no habría cumplido su palabra y no habría ingresado el dinero de sus exclusivas ni la recaudación del libro que comenzó escribiendo su hijo y ella misma terminó, El chico de las musarañas, a la fundación.

En medio del tsunami mediático que se generó en torno a este escándalo, Ana Obregón se pronunció a través de varios periodistas. «Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio porque ella dice que ‘todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la Fundación nada más sabemos Alessandro y yo’. Luego cuenta lo del dinero de la editorial, que desde la editorial han confirmado que se cobra en marzo», explicó a Paloma Barrientos a través de un mensaje que leyó en directo Beatriz Archidona en TardeAR.

A los ingresos de la fundación se sumó otra polémica que ha dado mucho que hablar en las mesas de crónica social del país: la nueva ubicación de la fundación. Hace unos meses, Ana Obregón afirmó que la sede iba a estar en la calle Hermosilla de Madrid.

El equipo del programa de Telecicno se desplazó hasta el mencionado lugar, pero no había ni rastro de la entidad. Después descubrieron que la dirección social de la fundación nos lleva a La Moraleja, y más concretamente a la casa de Ana Obregón. Paloma Barrientos preguntó directamente a Ana y la intérprete le explicó todo lo ocurrido e incluso compartió la escritura de la fundación con la periodista. Finalmente, la institución se encuentra en Chamberí.