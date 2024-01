Las veces que Ana Obregón prometió que iba a donar su dinero a la Fundación Aless Lequio

La publicación de El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir Aless Lequio y que terminó Ana Obregón, estuvo cargada de polémica desde el primer momento. Fue Alessandro Lequio quien aclaró que su hijo únicamente había redactado una pequeña parte de esta obra, el resto era fruto del talento de la presentadora. Fue entonces cuando Ana explicó que su primogénito no había podido acabar este proyecto, por eso había sido ella la encargada de poner el punto y final.

Ana Obregón presentando la fundación de su hijo / GTRES

Según contó, Aless pasaba «muchas noches escribiendo» hasta altas horas de la madrugada. Ana decidió compartir las palabras de su hijo con el gran público asegurando que el dinero que recaudase lo donaría a la Fundación Aless Lequio, destinada a investigar el cáncer. El problema es que diversas fuentes aseguran que «de momento» la actriz no ha entregado el dinero.

Ana Obregón anunció en numerosas ocasiones que iba a destinar los ingresos que estaba recibiendo por el libro y la exclusiva en la que presentó a Anita Sandra a la causa benéfica que lleva el nombre de su hijo. Sin embargo, ahora ha reconocido que estos beneficios todavía no están en la Fundación Aless Lequio. ¿El motivo? LOOK tiene la respuesta.

La excusa de Ana Obregón para no entregar el dinero

Ana Obregón ha hablado con el periodista Pepe del Real y ha dado explicaciones. Según cuenta, nada más abrir la fundación puso 30.000 euros, por eso ahora no ha ingresado los beneficios que ha generado tras el nacimiento de su nieta Anita. «En cuanto al dinero de las exclusivas me dice que ese dinero todavía no lo ha aportado porque ella había hecho un adelanto de 30.000 euros para crear la fundación y, aparte, había sorteado un bolso de su madre y una serie de donaciones que había hecho», informa el colaborador de Vamos a Ver.

Ana Obregón firmando ‘El chico de las musarañas’ / GTRES

«De momento dice que ese dinero que ella había adelantado se lo ha quedado y por eso no ha depositado el dinero que restaba de las exclusivas», añade. La actriz y presentadora ha quedado en una situación delicada porque en sus entrevistas aseguraba de que iba a destinar el dinero de El chico de las musarañas a investigar el cáncer.

Ana Obregón apareció entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 en 6 portadas, solo en ¡HOLA!, su publicación de cabecera. Se estima que podría haber ingresado alrededor de 500.000 euros por estas intervenciones. En todas aseguró que lo iba a donar a la Fundación Aless Lequio, pero ahora ha reconocido que todavía no ha hecho entrega del dinero.

Las veces que Ana Obregón se comprometió a hacer donaciones

Antes de escribir El chico de las musarañas, Ana Obregón aseguró que era un proyecto solidario, por eso se había animado a hacer el esfuerzo. Para ella era una tarea muy complicada porque debía rememorar el momento más duro de su vida, pero pensó que era lo mejor para contribuir a la lucha contra el cáncer.

La periodista Laura Fa asegura en Espejo Público que Harper Collins, la editorial que está detrás del libro, le hizo un primer pago cuya cantidad concreta se desconoce, pero va de los 100.000 euros a los 200.000. Hasta la fecha estos ingresos no han ido a parar a la organización benéfica que lleva el nombre de Aless Lequio.

El mensaje de Ana Obregón / Instagram

En la primera entrevista que dio en ¡HOLA! después de fallecer Aless dijo: «Todos los beneficios se destinarán a la Fundación Aless Lequio que estoy creando como era el deseo de mi hijo». Ha repetido la misma frase todas las veces que ha colaborado con esta revista. Cuando volvió a realizar su famoso posado de verano recalcó que el dinero iba destinado «íntegramente» a la citada organización benéfica «para ayudar en la investigación del cáncer». Sin embargo, este propósito ha caído en saco roto