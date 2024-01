Ana Obregón ha arrancado el año en medio de un tsunami mediático. Lejos de vivir una vida relajada junto a su nieta Ana Sandra, nacida el 20 de marzo de 2023 mediante gestación subrogada a través de la genética de su hijo, Aless Lequio, fallecido de cáncer el 13 de mayo de 2020, la presentadora tiene que hacer frente a numerosas polémicas en relación a la fundación que lleva el nombre del empresario y que se creó con el fin de ayudar a más personas que padecen esta terrible enfermedad.

Ana Obregón en una imagen de archivo / Gtres

De hecho, el próximo 2 de febrero se cumplirá un año desde que Obregón presentó en el hotel Santo Mauro de Madrid la mencionada entidad. Según las últimas informaciones, la también bióloga no habría cumplido su palabra y no habría ingresado el dinero de sus exclusivas ni de la recaudación del libro El chico de las musarañas a la fundación.

Sobre esto, la actriz que protagonizó Ana y los 7 se pronunció a través de varios periodistas. «Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio porque ella dice que ‘todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la Fundación nada más sabemos Alessandro y yo’. Luego cuenta lo del dinero de la editorial, que desde la editorial han confirmado que se cobra en marzo», explicó a Paloma Barrientos a través de un mensaje que leyó en directo Beatriz Archidona en TardeAR.

Ana Obregón en una imagen de archivo / Gtres

A este escándalo se suma otro: la nueva ubicación de la fundación. Fue la propia Ana Obregón quien afirmó hace meses que la sede iba a estar en la calle Hermosilla de Madrid. El equipo del programa de Telecicno se desplazó hasta ese punto, pero no había ni rastro de ella y nadie de la zona tiene idea de su existencia.

Finalmente, descubrieron que la dirección social de la fundación nos lleva a La Moraleja, y más concretamente a la casa de Ana Obregón. Paloma Barrientos preguntó directamente a Ana sobre este suceso, y la intérprete le explicó todo lo ocurrido e incluso compartió la escritura de la fundación con la periodista.

«En un primer momento, cuando se crea la fundación, no hay sede, y entonces tiene que inscribirla en casa. Una vez que el local ya esta adecuado, se cambia la escritura que, es lo que me ha enviado ella», comenzó explicando Paloma. Finalmente, la institución se encuentra en Chamberí.

La reacción de Ana Obregón a golpe de comunicado

Ante lo ocurrido es Ana Obregón la que no tarda en pronunciarse a través de las redes sociales mediante una extensa misiva. «Dicen que quien calla otorga. Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo @fundacionalesslequio me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita», explica en las primeras líneas.

«Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente ¿desinformados? yo os recomiendo que compréis el libro El chico de las Musarañas, haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras.

Y dicho esto agradeceros a todos los que habéis comprado el libro y desearos felices Reyes. Mis primeros reyes con Anita», finaliza.

Storie Ana Obregón / Redes sociales

Eso no es todo, porque, además, ha publicado en sus stories uno de los despachos de la fundación, decorado con muebles que pertenecieron a su progenitor.