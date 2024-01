Ana Obregón ha comenzado el 2024 inmersa en una nueva polémica. Según las últimas informaciones, la también bióloga no habría cumplido su palabra y no habría ingresado el dinero de sus exclusiva ni de la recaudación del libro El chico de las musarañas a la Fundación Aless Lequio, que, precisamente la naturaleza de esta entidad se creó para cumplir una de las voluntades de su hijo: conseguir fondos para avanzar en la investigación del cáncer. El empresario falleció a consecuencia de esta enfermedad el 13 de mayo de 2020 y, desde entonces, la actriz ha asegurado que el dinero que ganaba iba destinado a su fundación.

Ana Obregón firmando ‘El chico de las musarañas’ / Gtres

La reacción de Ana Obregón

Ante esta situación, Ana Obregón se puso en la tarde del martes, 2 de enero, en contacto con Paloma Barrientos. Fue Beatriz Archidona quien en TardeAR leyó el contenido de sus mensajes. «Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio porque ella dice que “todo es totalmente falso. No sé de dónde sale esa información porque las cuentas de la Fundación nada más sabemos Alessandro y yo. Luego cuenta lo del dinero de la editorial, que desde la editorial han confirmado que se cobra en marzo», indicó la presentadora.

Ana Obregón en una imagen de archivo / Gtres

Tiempo atrás, Ana Obregón ya había confirmado a los medios de comunicación que «todo mi trabajo como autora y el suyo (hace referencia a su hijo) va a la Fundación Aless Lequio». Asimismo, según el citado espacio de Telecinco, la intérprete se habría embolsado un total de 260.000 por las tres exclusivas que ha concedido a la revista ¡Hola! tras el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, que ya tiene nueve meses de edad.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo / Gtres

Por otro lado, Obregón ha reconocido a Lorena Vázquez, de Espejo Público, que no es así: «He donado algunas exclusivas. No todas porque ahora tengo una boca que alimentar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Se suman a la lista de testimonios que han estado en contacto con la presentadora el de Pepe del Real, que transmitió más información al respecto en Vamos a ver. El colaborador desveló que Ana Obregón le habría asegurado que las editoriales no hacen recuento de las ventas anuales hasta que se cierra el año. »Estamos a día 2 de enero, es imposible que se hayan aportado esos ingresos porque no ha habido recuento ni se han abonado a Ana Obregón y por eso no lo ha depositado», declaró.

En cuanto a las exclusivas que Ana hizo con la pequeña Ana Sandra, el periodista contó que »ese dinero aún no lo había aportado porque había hecho un adelanto de 30.000 euros a la hora de crear la Fundación y un bolso de su madre valorado en 6.020 euros». Se refiere al accesorio de Chanel que pertenecía a su madre fallecida en mayo de 2021. Lo sacó a subasta en octubre de 2023.