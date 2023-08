Una foto de Aless Lequio y Ana Sandra: Ana Obregón comparte su vídeo más emotivo

El ocaso del verano anuncia su inminente llegada y el de Ana Obregón será difícilmente olvidable. A fin de cuentas, es el primero en el que ha vuelto a sentirse viva tras poder compartir su tiempo con Ana Sandra, la niña que adoptó recurriendo a la gestación subrogada a principios de año. Desde que tuviera en brazos por primera vez a la pequeña se propuso coleccionar en su retina cada momento juntas. Se preguntaba cómo algo tan diminuto podía darle semejante felicidad. Y con esa alegría, dio comienzo su estío en Mallorca.

La exactriz y su hija-nieta han exprimido al máximo el verano en El Manantial, su lujosa residencia de verano ubicada en la isla balear. Allí ha hecho testigos a sus seguidores en Instagram de algunos instantes verdaderamente emotivos, como el quinto cumplemés de la recién nacida. Sin embargo, hace tan solo unas horas ha querido compartir un precioso vídeo cargado de significado. Vean.

En la publicación, Ana Obregón muestra a Ana Sandra queriendo alcanzar una fotografía de su padre. Un momento que resulta muy emotivo ya que la bebé extiende su brazo para acariciar con mimo el rostro en papel de Aless Lequio. La bióloga ha elegido un titular para el vídeo muy revelador: «Lo esencial no se ve con los ojos».

A través de su Instagram, Ana describe sus sentimientos al ser testigo de esto: «Anita ha extendido su manita y ha empezado a acariciar la cara de su Papá en la fotografía que está siempre en mi mesilla de noche», empieza diciendo. Acto seguido, relata cómo reaccionó ella misma: «La primera vez me emocioné tanto que con solo 5 meses lo hiciera que no encontraba explicación», continúa. Y finaliza: «Entonces recordé la frase de El Principito: ‘Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos’… Mi Aless, seguro que sentiste la caricia de tu hija allá donde estés durmiendo. Los bebés y los niños lo hacen , todos nacemos con ese don pero al crecer se nos olvida».

Ana Obregón durante la presentación de ‘El chico de las musarañas’ / Gtres

Qué sería de la vida sino aquella reunión de instantes importantes en nuestra memoria. Ana Obregón lo sabe y con este vídeo está aplicando la filosofía que anunciaba días atrás: «La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro terminaron limpiando mi corazón. Como tú decías Aless: Colecciona momentos, no colecciones cosas porque al final es lo único que te llevas… y yo me llevaré infinitos momentos maravillosos contigo y con tu hija».

Sin querer pensar en nada más que en disfrutar del momento, Ana Obregón disfruta de los últimos días de su verano. A su vuelta a Madrid le tocará empezar a ponerse el mono de trabajo ya que tiene anunciados suculentos proyectos profesionales. Uno de los más ilusionantes quizá sea participar en El Musical de tu vida, el talk show y el género musical al más puro estilo Broadway que presentará Carlos Sobera y donde compartirá protagonismo con Miguel Bosé, Paulina Rubio o Tamara Falcó.