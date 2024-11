Amaia Salamanca saca a la luz su peor momento con este famoso: «Fue en una fiesta en Ibiza»

La actriz Amaia Salamanca ha compartido algunos de los momentos más embarazosos y desconocidos de su vida. En una de sus escasas apariciones televisivas, la artista se ha sentado junto a Dani Martínez en el programa ‘Martínez y Hermanos’ (Cuatro), donde, acompañada por el humorista Julián López y el jugador de baloncesto Rudy Fernández, se animó a recordar varias anécdotas de su vida personal y profesional, algunas de ellas nunca antes mencionadas en público.

Durante la entrevista, Amaia abrió su corazón y compartió cómo comenzó su relación con su marido Rosauro Varo, así como algunos de los rumores que han circulado sobre su matrimonio. Sin embargo, la anécdota que más sorprendió al público fue cuando rememoró un momento incómodo con el humorista Joaquín Reyes en sus inicios en el mundo de la actuación, durante una fiesta en Ibiza que quedó grabada como uno de esos momentos que todos quisiéramos olvidar.

La anécdota más inesperada: «Fue en una fiesta en Ibiza»

Amaia Salamanca ha revelado en ‘Martínez y Hermanos’ cómo vivió uno de sus primeros «momentos tierra trágame» en una fiesta en Ibiza. La actriz, conocida por su papel en *Sin tetas no hay paraíso*, narró el incidente con un toque de humor, asegurando que el evento sigue siendo uno de los recuerdos más vergonzosos de su vida.

«Fue en una fiesta en Ibiza, cuando apenas empezaba en la televisión y estaba rodeada de celebridades que me imponían mucho respeto. Allí conocí a Joaquín Reyes, uno de mis humoristas favoritos», ha contado entre risas.

Amaia, emocionada por la oportunidad de conocerlo, decidió acercarse a él y comenzó a imitar personajes y hacer referencias a algunos de sus chistes. Sin embargo, el comediante no reaccionó como ella esperaba: «Él seguía en su conversación y me miró como si no supiera quién era yo. Fue un momento tan incómodo que lo recuerdo como si fuera ayer». Según ha confesado, la experiencia fue «bochornosa» y añadió entre carcajadas que, en retrospectiva, parece cómico, pero en aquel momento le hubiera gustado desaparecer.

¿Cómo se encuentra su situación sentimental?

Aunque la actriz evita hablar demasiado de su vida privada, en esta entrevista también mencionó algunos aspectos de su relación con Rosauro Varo. Desde que comenzaron su historia de amor en 2010, han sido una pareja muy observada en el mundo del corazón. En varias ocasiones han surgido rumores sobre posibles crisis o separaciones, rumores que Amaia ha desmentido en varias ocasiones, reafirmando su compromiso con Rosauro y su deseo de envejecer juntos.

«Nos conocimos en una fiesta en Ibiza y fue una conexión instantánea», explicó la actriz sobre su esposo. «Es una persona muy atenta y cariñosa y siempre está pendiente de que todo esté bien». Aunque su relación ha tenido altibajos, como es normal en cualquier matrimonio, Amaia destacó que ambos comparten el deseo de formar una familia sólida y permanecer unidos a lo largo del tiempo.

Durante la charla, la protagonista de ‘Sin tetas no hay paraíso’ también recordó cómo fue su primer encuentro incómodo con una figura famosa. Cuando acababa de iniciar su carrera, la actriz tuvo la oportunidad de conocer a Joaquín Reyes, el creador de ‘Muchachada Nui’ y uno de sus ídolos en el mundo del humor. «Yo lo admiraba muchísimo, así que decidí acercarme y hacerle una imitación de uno de sus personajes», explicó con una sonrisa.

La actriz relató cómo, en su intento de llamar la atención del humorista, comenzó a imitar algunos de sus sketches más conocidos. «Estaba tan emocionada que empecé a hacerle bromas y a repetir algunas de sus frases, pero él apenas me prestaba atención. Fue como si no existiera», ha contado Amaia. Finalmente, Joaquín Reyes la miró con un gesto de confusión, dejándola totalmente avergonzada. «Me sentí como Homer Simpson cuando se esconde en el arbusto».

La brillante carrera de Amaia Salamanca

Con una trayectoria que comenzó en la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’, la actriz se ha consolidado como una de las figuras más queridas en la televisión. Aunque actualmente no participa de forma regular en proyectos de gran visibilidad, su talento la mantiene en el radar de los productores y directores de cine.

En esta aparición en ‘Martínez y Hermanos’, compartió con el público una faceta más personal y relajada, mostrando que detrás de su imagen pública existe una mujer con una vida llena de anécdotas. La artista admitió que no suele frecuentar los platós de televisión, ya que prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su familia. No obstante, cuando lo hace, logra conectar de una manera auténtica con la audiencia.

Amaia Salamanca continúa siendo una de las actrices más queridas del momento. Con proyectos interesantes en el horizonte y una familia estable, la actriz se mantiene como un referente para muchos. ¿Qué será lo próximo que nos tiene preparado?