El pasado miércoles 30 de octubre, los espectadores de Cuatro pudieron disfrutar del estreno de la segunda temporada de Martínez y Hermanos, presentada por Dani Martínez. De esta manera, los tres primeros invitados de esta nueva etapa del programa fueron nada más y nada menos que Rudy Fernández, Amaia Salamanca y Julián López. Todos ellos llegaban con ganas de pasarlo en grande pero, sobre todo, compartir detalles de su vida hasta ahora desconocidos. En un momento dado de la noche, el jugador de baloncesto sorprendió a todos con una increíble anécdota que no dejó indiferente a los espectadores del programa. Se trataba de algo que ocurrió durante la celebración de unos Juegos Olímpicos. En un momento dado de la noche, el balear dio a conocer cómo fueron sus primeras experiencias olímpicas. Fue entonces cuando consiguió dejar a todos sin palabras al recordar que en sus primeras olimpiadas se vio obligado a dormir en el suelo de la habitación.

«Compartía habitación con Felipe Reyes e Iker Iturbe, y no veas cómo ronca Iker», comenzó diciendo, entre risas. Al darse cuenta de que no había una cama para él, a Rudy Fernández se le asignó dormir en el suelo, entre sus compañeros. Hasta tal punto llegaba la situación que, si alguno necesitaba ir al baño, tenía que «pasarle por encima». Una anécdota que, como era de esperar, no solamente hizo que el público estallase a carcajadas, sino también el propio Dani Martínez. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, el presentador de Martínez y Hermanos reconoció sentirse verdaderamente impactado ante las condiciones en las que tuvo que vivir esa experiencia olímpica, ya que no es para nada lo que uno pueda llegar a imaginar. Fue entonces cuando el jugador de baloncesto explicó que, conforme pasaban los años y por ende Juegos Olímpicos, la situación fue mejorando considerablemente.

«En las últimas Olimpiadas tenía una habitación para mí solo, con mi sillón y mis cosas», reconoció, entre risas. Lejos de que todo quede ahí, Rudy Fernández quiso dar a conocer un dato más y es que, conforme iba volviéndose un veterano en la villa olímpica, iban llegando también una serie de «privilegios» que se ha ido ganando dentro del equipo español. Al fin y al cabo, a lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en nada más y nada menos que seis Juegos Olímpicos.

Dani Martínez estrena la segunda temporada de Martínez y Hermanos por todo lo alto

Desde un primer instante, el leonés dejó muy claro que esta nueva etapa de su programa va a mantener esa esencia que le caracteriza, pero promete algo más. ¿En qué consiste, exactamente? En sorprender aún más a los espectadores con los invitados que pasarán por el plató y, sobre todo, las curiosas anécdotas que compartirán. ¡Nos dejarán completamente sin palabras!

«Seguimos haciendo tríos para nuestro sofá que jamás imaginaría el público», reconoció Dani Martínez. Además, en esta segunda temporada habrá juegos y secciones con los que conseguirán sacar ese lado más espontáneo de todos y cada uno de los invitados. Con este estreno, en el que los protagonistas fueron Rudy Fernández, Amaia Salamanca y Julián López, hemos tenido un pequeño avance de todo lo que vamos a poder disfrutar en esta temporada. ¡Nos encanta!