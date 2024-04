Pablo López confiesa en ‘Martínez y Hermanos’ cuál fue el momento más incómodo de su vida

Anoche el programa Martínez y Hermanos recibió la visita de Pablo López, Alexandra Jiménez y Julián López. Y es que en el programa de Cuatro recibe la visita de tres celebridades cada lunes donde pasan un buen rato y descubren cosas en común. Fue en la noche de ayer en la que Dani Martínez, el presentador, le preguntó a sus invitados si tenían alguna anécdota embarazosa o momento «tierra trágame» con alguien en especial.

Fue la anécdota que compartió el cantante malagueño la que dejó a todo el público con la boca abierta. Y es que se trataba de una anécdota con nada más y nada menos que Rafa Nadal. «Me gusta jugar al tenis desde chiquitito», comenzó diciendo el artista. «Mi hermano me dijo que íbamos a jugar un partido de tenis con Rafa Nadal», contó el cantante malagueño. «Puse todo lo que había aprendido en mi vida, lo que me enseñaron mis profesores». Y es que el cantante contó que intentó «hacer un drive perfecto», aunque sin éxito: «me salió un drive como si estuviera jugando semifinales de Roland Garros como mínimo», bromeó el andaluz.

«Me dijo que nos hiciéramos una fotito y para casa», concluyó contando haciendo que el público estallara en risas. «Todavía no me he recuperado. Sudo de pensarlo», confesaba el cantante. El presentador quiso preguntarle si se habían vuelto a ver en alguna ocasión, a lo que el cantante respondió que «si me ve en un sitio se va bastante lejos», bromeando.

El resto de invitados también contó alguna anécdota de momentos «tierra trágame», como el que compartió Julián López. Contó que una vez, alguien de su equipo le mandó una captura de pantalla de unas entradas para el teatro para que se la pasase a una amiga suya y algo de la captura llamó su atención: «Empecé a agrandarla y había otras pestañas abiertas con páginas porno», contaba.

El problema de Pablo López

En el programa de Cuatro, entre las confesiones que hizo, aseguró tener «hipocondría empática». Confesó que cuando alguien le contaba que el médico le había hecho un diagnóstico, el mismo se empieza a encontrar mal. «Con órganos del cuerpo que no tengo, porque a lo mejor es una mujer la que me está hablando, pero yo me toco y todo». El público estallaba entre risas con la gracia con la que contaba Pablo López su confesión.

Julián López quiso hacer un apunte de que había una diferencia entre ser hipocondriaco y aprensivo, asegurando que él era más como la segunda opción. El humorista confesó tener aprensión con muchas cosas, entre ellas las agujas, contando que en alguna ocasión se ha mareado con un análisis de sangre. «¿Sabes que me estoy mareando solo de escucharte?», respondió Pablo López refiriéndose a la condición que había explicado que sufre. «De escucharte ya estoy empezando yo a sentir…», bromeó el malagueño.