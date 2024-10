Amaia Montero confirma su futuro con ‘La Oreja de Van Gogh’: «Era cuestión de tiempo»

Tras dos años apartada de los medios, la sonrisa volvió a iluminar el rostro de Amaia Montero. La ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ fue el centro de atención este verano después de aparecer en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. El público vibró con emoción cuando Amaia Montero y la estrella colombiana interpretaron juntas el éxito ‘Rosas’, uno de los temas más emblemático de La Oreja de Van Gogh. Todo esto generó una infinidad de rumores, pero llegó el momento de zanjarlos.

Amaia Montero reconoció que no tiene ningún tipo de intención de volver a La Oreja de Van Gogh aunque admitió que dentro de poco la podríamos ver en acción de nuevo. Ahora con la salida de Leire Mertínez del grupo, los rumores de la vuelta de Amaia se han disparado de nuevo como la espuma.

Las palabras más esperadas de Amaia Montero

El lunes después del concierto, Amaia Montero publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram dirigido a Karol G: «Eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida». Además, dedicó palabras cariñosas a sus seguidores: «La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante, sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer (por el domingo) me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí».

Esta reaparición ha sido especialmente significativa, considerando la preocupación que había generado su estado de salud en octubre de 2022. En ese momento, Amaia confesó sentirse «destruida» en una publicación en redes sociales, acompañada de una imagen en blanco y negro que reflejaba su agotamiento y tristeza. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», escribió entonces, dejando a sus seguidores profundamente preocupados.

El estado de salud de la cantante

La preocupación por la salud de Amaia Montero ha sido un tema recurrente en muchos medios. En julio de 2023, se supo que Amaia había pasado diez días en la UCI tras una intervención quirúrgica que se complicó en el posoperatorio. Sin embargo, en octubre del mismo año, la cantante volvió a dar señales de esperanza con un mensaje alentador en redes sociales, acompañado de una foto en un barco: «Estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría».

El baterista de ‘La Oreja de Van Gogh’, Haritz Garde, ha recordado en una entrevista con ‘La Voz de Galicia’ los momentos difíciles que vivió la banda cuando Amaia se despidió en 2007. «Cuando un cantante así se va de un grupo la gente tiende a decir: ‘Hasta aquí han llegado’. Pero nosotros queríamos seguir unidos. Teníamos muchas ideas, mucha música dentro. Decidimos seguir adelante. Y qué suerte que encontramos a Leire», comentó el músico, destacando el valor y talento de Leire Martínez, la nueva vocalista del grupo.

Afortunadamente los fantasmas de Amaia forman parte del pasado. Sus antigos compañeros están encantados con ella, pero ambas partes descartan tener un acercamiento profesional. De momento, el futuro de la intérprete está lejos de ‘La Oreja de Van Gogh’.

Amaia Montero regresará en solitario

El camino de recuperación y vuelta a la calma de Amaia parece haberse consolidado con su actuación junto a Karol G ante 60.000 personas. Aunque los rumores sobre una posible vuelta a ‘La Oreja de Van Gogh’ han sido desmentidos por la propia Amaia, ella ha dejado claro que su regreso a la música es inminente, aunque será en solitario. «De momento, no con ‘La Oreja de Van Gogh’, pero sí en solitario», aclaró.

Entre los que han celebrado esta noticia se encuentra Gonzalo Miró, ex pareja de la cantante, quien expresó su entusiasmo y felicitaciones a Amaia. «Era cuestión de tiempo. Y como toma de contacto primera de nuevo con realmente lo que ella quiere hacer, pues oye, espectacular», comentó a Europa Press. Además, Miró reveló que el regreso de Amaia era un secreto muy bien guardado: «Solo lo sabía un grupo muy reducido».

El futuro de Amaia Montero en el mundo de la música está lleno de promesas y emoción. Con su regreso a los escenarios más cerca que nunca, sus seguidores esperan con ansias ver qué nuevos proyectos traerá esta talentosa artista, cuya voz y carisma continúan dejando una huella imborrable en la música española.