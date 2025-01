Alerta seria por tornados en España: aviso de Roberto Brasero por la llegada de fenómenos extremos

Roberto Brasero ha lanzado una seria advertencia ante lo que está por llegar, nos esperan varios fenómenos extremos que ponen los pelos de punta. Por lo que, estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Hasta el momento no habíamos imaginado un cambio de este tiempo que quizás hasta la fecha nunca pensábamos que podría ser una realidad. Este invierno nos está dejando señales de cambios que quizás hasta ahora no habíamos visto.

Expertos en el tiempo como Roberto Brasero no dudan en hacer realidad una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estamos viviendo una semana en la que hay que hacer frente a unas lluvias que parece que no quieren abandonarnos. Tocará estar pendientes de esta previsión del tiempo que nos traerá noticias inesperadas. A medida que nos acercamos al fin de semana, tenemos cada vez más y más interés en saber si estás lluvias que nos acompañan durarán más o menos, pero siempre desde el punto de vista de unos detalles que pueden ser claves. Roberto Brasero se adelanta a todos y tiene la respuesta sobre lo que nos espera.

Alerta seria por tornados en España

Estos días en los que las tormentas pueden ser una realidad debemos estar muy atentos a una serie de fenómenos que llegan con ellas y que pueden llegar a ser claves, sobre todo en estos días de enero. Es el momento del año en el que los contrastes con el tiempo son más duros.

Tal y como hemos visto, hemos pasado de unas temperaturas por debajo de lo que sería habitual, a una nueva subida que nos ha dejado unas cifras que realmente nos costarán de creer. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados elementos que quizás no hubiéramos tenido en cuenta.

Apostaremos por una situación que puede llegar a ser la que nos haga reaccionar a tiempo. Seguir la previsión del tiempo de un experto como Roberto Brasero puede evitarnos más de una sorpresa. Las lluvias puede que no sean la única amenaza que tenemos por delante.

Tocará visualizar algunos elementos que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta. Es hora de dejar atrás algunos elementos que hasta el momento no teníamos por delante y que son los que nos marcarán en estas próximas jornadas. Llega un cambio que Brasero nos explica.

La dura advertencia de Roberto Brasero sobre lluvias

Las lluvias son las grandes protagonistas de una semana que nos traerá más de una sorpresa, sobre todo en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese cambio que nos está esperando y en todo lo que está a punto de pasar.

Tal y como nos indica en su previsión del tiempo: «Este miércoles seguimos bajo la influencia de la borrasca Garoé que desde su ubicación frente a la costa portuguesa seguirá enviando lluvias al oeste peninsular y fuerte oleaje a Canarias. De nuevo van a ser lluvias abundantes en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca y de Ávila, es decir, el entorno del sistema central y sobre todo en el oeste de Andalucía donde las nubes volverán a descargar con persistencia en las provincias de Huelva, Sevilla o también en Cádiz. Podemos tener algunas tormentas e incluso algún amago de tornado o tromba marina. También en Canarias se esperan lluvias y posibilidad de alguna tormenta que pueden dejar granizo incluso además del oleaje por viento y mar de fondo que mantiene en avisos a gran parte de litoral canario. Tendremos también en el resto de la mitad occidental y zona centro de la península y llegarán al Cantábrico sobre todo por la tarde cuando role el viento y empiece a soplar de norte. En el área mediterránea llegan las nubes pero ya sin tanta fuerza como para dejar lluvias y mañana veremos también ratos de sol, con temperaturas en ascenso en el Aragón, comunidad valenciana y Cataluña. También suben algo las temperaturas por el centro peninsular, aunque ese ascenso quedará enmascarado por las nubes y lluvias que aún tendremos mañana. Nevará en las montañas a partir de los 2000 metros tanto en Pirineos como también en las cumbres de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Esta borrasca Garoé se irá marchando el jueves, día en el que todavía podemos tener lluvias y tormentas fuetes en zonas de Andalucía occidental y Canarias, con rachas fuertes de viento en litorales de Galicia, oeste de Canarias y Ampurdán. Pero en general el jueves ya tiende a disminuir la inestabilidad borrascosa y por la tarde incluso se irán abriendo claros en la mayor parte de España. Pero puede que se trate tan solo de un paréntesis entre borrascas. La previsión indica que, tras un viernes con mucho sol, el sábado regresarán las nubes con unas lluvias que irán extendiéndose de oeste a este según trascurra el día. Se trataría de un frente que nos enviará otra borrasca que esta vez se situará más al norte de la actual, por lo que también podríamos ver nevar en las montañas de la mitad norte, con una cota de nieve entre 1400-1800 metros pudiendo bajar por el noroeste hasta los 1200 m. El domingo iría alejándose esta borrasca con su frente asociado mientras que otra se aproximará por el oeste y que podría dejarnos nuevas lluvias al final del domingo o ya quizá para el lunes».