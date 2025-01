Alerta urgente de la AEMET: la nieve vuelve a España y estas son las zonas afectadas

La nieve vuelve a España y afectará directamente algunas zonas de nuestro país, tenemos que estar muy atentos a una nueva alerta urgente de la AEMET que puede cambiarlo todo. La situación se complica por momentos y puede llegar a ser lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de mano de una serie de detalles que serán fundamentales y que pueden cambiarlo todo.

Es hora de apostar claramente por lo que nos dicen los expertos, para que nada nos afecte de lleno. Sin duda alguna, tenemos una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Es hora de ver en primera persona los efectos de un invierno que puede llegar a ser especialmente complicado en estos días en los que todo es posible. El frío de días pasados habrá dado lugar a una situación propicia para la llegada de las lluvias más auténticas en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Esta es la dura previsión de la AEMET que debemos tener en cuenta antes de salir de casa.

La AEMET lanza una alerta urgente

El tiempo puede cambiar en cualquier momento y lo hace de tal forma que debemos empezar a pensar en lo que llega a una velocidad que quizás no esperaríamos que se hace realidad. La situación cambia por momentos y lo hace de tal forma que deberemos estar pendientes de unos mapas del tiempo que pueden traernos novedades.

El giro de guion que nos está esperando puede llegar a ser el que nos afecte de lleno con unos cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de poder seguir con algunos detalles que pueden ayudarnos a conseguir un cambio de ciclo que será el que nos afectará de lleno.

Podemos empezar a tener en cuenta que algunos elementos serán los que nos ayuden a ver esta nueva estación que realmente puede acabar siendo la que nos afecte de lleno. Enero se despierta y lo hace con la amenaza de nieve y no sólo a las zonas más afectadas de este momento.

La AEMET no duda en lanzar una alerta importante ante lo que está a punto de llegar, un giro radical en el tiempo que puede ser significativo.

Estas son las zonas más afectadas por la nieve en España

Grandes nevadas están afectando a gran parte de Europa y lo hacen de tal forma que debemos empezar a prepararnos para un cambio para el que quizás no estaríamos del todo preparados. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver un poco más de esta previsión del tiempo.

El tiempo que está por llegar es algo que nos afecta a todos y que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar con una serie de elementos que serán claves. Los mapas del tiempo de la AEMET no dejan lugar a dudas: «Precipitaciones con acumulados significativos en el oeste del sistema Central, Extremadura y Andalucía occidental, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. También son probables los chubascos localmente fuertes en el extremo oeste de Galicia. Intervalos de viento fuerte del suroeste en litorales del oeste de Galicia, golfo de Cádiz y Canarias, con rachas muy fuertes en cumbres de La Palma. Ascenso notable de las temperaturas en amplias zonas de la Península».

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en la Península bajo la influencia de la borrasca Garoé y sus frentes, que dejarán un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Éstas se prevén más abundantes en el cuadrante suroeste, con acumulados significativos en el oeste del sistema Central, Extremadura y en Andalucía occidental, donde podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormenta, sin descartar localmente alguna tuba marina o tornado. Asimismo, podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Contrariamente, las precipitaciones son menos probables y se prevén menos intensas en el Cantábrico, tercio nordeste y demás áreas mediterráneas. Se prevén nevadas débiles en Pirineos, que no se descartan en cumbres de otros sistemas montañosos de la mitad norte con una cota superior a los 1800/2000 metros. También se espera que uno de los frentes de la borrasca afecte al archipiélago canario, dejando cielos nubosos y precipitaciones en las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma, que no se espera afecten a las islas más orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, exceptuando en buena parte del tercio nordeste donde en general no presentarán grandes cambios. Se prevén ascensos notables en amplias zonas de la Península. Las heladas quedarán restringidas a Pirineos, llegando a moderadas, y sin descartarse localmente en otros entornos de montaña de la mitad nordeste.

Se prevén vientos flojos del este y sureste en el tercio nordeste peninsular, con un predominio de vientos del sur y suroeste en el resto del país. Son probables los intervalos de fuerte en litorales del oeste de Galicia, golfo de Cádiz y Canarias, así como las rachas muy fuertes en cumbres de La Palma, sin descartarse en montañas del sudeste peninsular».