Alerta en España por un cohete chino fuera de control que caerá hoy sobre la Tierra

Un cohete chino caerá hoy sobre la Tierra y en su trayectoria más directa está España. No es una falsa alarma o una ‘fake new’, la alerta es real y la ha lanzado el EUSST, el organismo de vigilancia y seguimiento espacial de la Unión Europea. Se trata del cohete de Larga Marcha-5B Y4 y China ha dejado caer sin control parte de él.

En concreto, el módulo del cohete pesa 20 toneladas y, a pesar de que al entrar en la atmósfera se desintegrará en gran parte, podrían caer trozos peligrosos a nuestro país. Tal y como ha publicado el EUSST, es muy difícil calcular la hora exacta y el lugar donde caerá la chatarra espacial pero en su trayectoria está claramente España.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022