La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés), alertó este jueves de que los restos de un cohete chino que regresará a la atmósfera terrestre podrían afectar al espacio aéreo del sur de Europa.

Los expertos del servicio de Vigilancia y Rastreo Satelital de la Unión Europea (SST) han estimado que los restos del cohete chino volverán a entrar en la atmósfera entre el 30 y el 31 de julio, informó en un comunicado la EASA, con sede en Colonia (oeste de Alemania).

#EASA has issued a Safety Information Bulletin on the expected re-entry of large space object Rocket Long March 5B (CZ-5B) to raise awareness for aviation stakeholders. https://t.co/Vzjw6JyJKg https://t.co/siVRv285uG

— EASA (@EASA) July 28, 2022