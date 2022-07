¿Dónde y cuándo caerá el cohete chino fuera de control que amenaza a la Tierra?

Un cohete chino fuera de control de 25 toneladas son una potencial amenaza para el planeta Tierra y en especial para Europa. La basura espacial no tiene otra salida que acabar volviendo a su lugar de origen, el Long March 5B, es el nombre del cohete que China sigue con especial atención. Su reentrada a la Tierra puede significar un riesgo, dependiendo de dónde impacte, algo que es difícil de predecir, podría significar una amenaza para la población de esa zona en concreto.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/CZRQBClOAg

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 28, 2022